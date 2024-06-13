НАЗК планує запустити функцію з часткового автозаповнення декларацій у жовтні
Національне агентство з питань запобігання корупції у жовтні 2024 року планує запустити функцію з часткового автозаповнення декларацій.
Про це повідомив голова НАЗК Віктор Павлущик під час виступу у межах Конференції з відновлення України у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми готуємо функцію автозаповнення декларацій. Гадаю, у жовтні ми її запустимо", - зазначив він.
За словами Павлущика, це допоможе автоматично зібрати до 70% інформації з реєстрів, які є у розпорядженні держави.
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Не чув, щоб назк кимось з них зацікавилося.