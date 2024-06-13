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НАЗК планує запустити функцію з часткового автозаповнення декларацій у жовтні

НАЗК готується запустити функцію з автозаповнення декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції у жовтні 2024 року планує запустити функцію з часткового автозаповнення декларацій.

Про це повідомив голова НАЗК Віктор Павлущик під час виступу у межах Конференції з відновлення України у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми готуємо функцію автозаповнення декларацій. Гадаю, у жовтні ми її запустимо", - зазначив він.

За словами Павлущика, це допоможе автоматично зібрати до 70% інформації з реєстрів, які є у розпорядженні держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАЗК поскаржилися на нестачу ресурсів для перевірки декларацій чиновників

Автор: 

декларація (1423) НАЗК (1686) Павлущик Віктор (8)


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Журналісти вже купу розслідовань наробили щодо різного роду покидьтків у владі.
Не чув, щоб назк кимось з них зацікавилося.
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13.06.2024 08:33 Відповісти
тобто збиратимуть з пересічних дані без згоди.....
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13.06.2024 09:40 Відповісти
 
 