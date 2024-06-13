Фехтовальщик Ростислав Ливач погиб в бою против оккупантов

Кандидат в мастера спорта по фехтованию на саблях Ростислав Ливач погиб 6 июня в бою против российских захватчиков.

Об этом сообщили в НОК Украины, передает Цензор.НЕТ.

Ростислав Ливач был кандидатом в мастера спорта по фехтованию на саблях, участником Всеукраинских соревнований, победителем и многократным призером чемпионатов Львовской области.

С начала полномасштабного вторжения РФ он защищал Украину в рядах 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Едельвейс" оперативного командования "Захід" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, а затем - в составе 78-го отдельного десантно-штурмового полка "Герць" Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Ростислав Ливач погиб 6 июня.

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