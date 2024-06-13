Фехтувальник Ростислав Лівач загинув у бою проти окупантів
Кандидат у майстри спорту з фехтування на шаблях Ростислав Лівач загинув 6 червня у бою проти російських загарбників.
Про це повідомили у НОК України, передає Цензор.НЕТ.
Ростислав Лівач був кандидатом у майстри спорту з фехтування на шаблях, учасником Всеукраїнських змагань, переможцем та багаторазовим призером чемпіонатів Львівської області.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ він боронив Україну в лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України, а згодом – у складі 78-го окремого десантно-штурмовому полку "Герць" Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Ростислав Лівач загинув 6 червня.
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