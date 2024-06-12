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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, загинув пластун Святослав Варення. ФОТО

На фронті поблизу Часового Яру загинув пластун Святослав Варення.

Про це повідомив Юрій Юзич, інформує Цензор.НЕТ.

Святослав Варення

Святослав був вихованцем Київського Пласту. Працював економістом, пізніше займався цивільними дронами у Dronarium Україна.

Воїн загинув від прямого влучання у бліндаж ворожого боєприпаса.

Похорон планується в пʼятницю 14 червня в Києві. Подробиці будуть згодом.

Картка мами Святослава для посильних пожертв: 4731219115701215

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Автор: 

Пласт (47) втрати (4412) Часів Яр (341)


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Топ коментарі
+20
Слава героям. Смерть рашистам!
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12.06.2024 20:09
+19
Вічної Ватри Побратиме.
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12.06.2024 20:04
+18
Ті хто хтів Миру та процвітання України , гинуть як Герої ... зелені ждуни від вас, не залишиться нічого ,навіть згадувати не будуть ...
А Героям Слава !!!🙏
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12.06.2024 20:08
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Вічної Ватри Побратиме.
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12.06.2024 20:04 Відповісти
Ті хто хтів Миру та процвітання України , гинуть як Герої ... зелені ждуни від вас, не залишиться нічого ,навіть згадувати не будуть ...
А Героям Слава !!!🙏
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12.06.2024 20:08 Відповісти
Слава героям. Смерть рашистам!
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12.06.2024 20:09 Відповісти
Дуже сумно
Спочивай з миром.
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12.06.2024 20:18 Відповісти
Слава героям!
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12.06.2024 20:37 Відповісти
Воїн загинув, захищаючи державу. Допомогу матері організують небайдужі. Це нормально? Воїну - Вічна Пам'ять, Матері - земний уклін за сина. Державній владі більшої адекватності.
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12.06.2024 20:44 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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12.06.2024 21:11 Відповісти
Вічна память,Брате!Дякую батькам за сина Героя!
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12.06.2024 21:36 Відповісти
Вічна пам"ять нашому герою!
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12.06.2024 22:11 Відповісти
Мій бойовий побратим. З самого початку разом.
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13.06.2024 14:11 Відповісти
 
 