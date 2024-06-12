Захищаючи Україну, загинув пластун Святослав Варення. ФОТО
На фронті поблизу Часового Яру загинув пластун Святослав Варення.
Про це повідомив Юрій Юзич, інформує Цензор.НЕТ.
Святослав був вихованцем Київського Пласту. Працював економістом, пізніше займався цивільними дронами у Dronarium Україна.
Воїн загинув від прямого влучання у бліндаж ворожого боєприпаса.
Похорон планується в пʼятницю 14 червня в Києві. Подробиці будуть згодом.
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Топ коментарі
+20 Alex Zverev #512929
показати весь коментар12.06.2024 20:09
+19 Любо Неожиданнов
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+18 Луиза Пивдень
показати весь коментар12.06.2024 20:08
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