Захищаючи Україну, загинув пластун Святослав Варення. ФОТО

На фронті поблизу Часового Яру загинув пластун Святослав Варення.

Про це повідомив Юрій Юзич, інформує Цензор.НЕТ.

Святослав був вихованцем Київського Пласту. Працював економістом, пізніше займався цивільними дронами у Dronarium Україна.

Воїн загинув від прямого влучання у бліндаж ворожого боєприпаса.

Похорон планується в пʼятницю 14 червня в Києві. Подробиці будуть згодом.

Картка мами Святослава для посильних пожертв: 4731219115701215

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