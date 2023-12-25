У боях поблизу Мар’їнки загинув пластун Захар Скляр
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Захищаючи Україну, поліг пластун, боєць на псевдо "Рамзес" та "Беркут’ Захар Скляр.
Про це повідомили на Facebook-сторінці "Надвірнянський Пласт", інформує Цензор.НЕТ.
Захар Скляр народився 10 вересня 1997 року в місті Кремінна Луганської області. В юнацьких роках короткочасно належав до "Пласту" на Луганщині. З початком антитерористичної операції у 2014 році разом із сім’єю переїхав з Луганщини до Івано-Франківська, де у вересні 2015 року вступив до тутешнього осередку "Пласту" та став виховником гуртка "Ворони" у 27 курені імені Володимира Івасюка. Він був інструктором з картографії та орієнтування. Згодом став членом третього куреня "Лісові Чорти" в кодлі "Хом’як".
У 2020 році чоловік переїхав до Польщі та проживав у Любліні, де активно долучився до розвитку місцевого осередку "Пласту" й став виховником юнацького гуртка.
Після повномасштабного вторгнення РФ він повернувся в Україну та долучився до лав ЗСУ. У складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади воював на Донеччині. Був командиром взводу роти управління.
Захар Скляр загинув 20 грудня поблизу села Новомихайлівка Мар'їнської міської громади Донецької області.
Будь ласка, зачекайте...
Гинуть найкращі...
І задихаючись згадаю, братів, що назавжди пішли.
Полеглих воїнів гряда, надгробних каменів алея,
Та в пам'яті моїй жива облич нетлінних галерея.
Зв'язок закличе командира враз,
Мовчання - відповідь ефіра,
Його зоря обірвалась -
Душа вознеслась в небо командира.
...
Вони пішли, вони пішли у інші простори у вічність,
І за орбітами землі перетікають у незмінність,
Вони знаходять спокій свій, поснувши в зобі Птаха Раю
І все ж із болем і в журбі я ці обличчя пам'ятаю..."
Текст (у перекладі) з пісні чеченського барда Тимура Муцураєва "Они ушли".