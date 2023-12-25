У боях поблизу Мар’їнки загинув пластун Захар Скляр

Захищаючи Україну, поліг пластун, боєць на псевдо "Рамзес" та "Беркут’ Захар Скляр.

Про це повідомили на Facebook-сторінці "Надвірнянський Пласт", інформує Цензор.НЕТ.

Захар Скляр народився 10 вересня 1997 року в місті Кремінна Луганської області. В юнацьких роках короткочасно належав до "Пласту" на Луганщині. З початком антитерористичної операції у 2014 році разом із сім’єю переїхав з Луганщини до Івано-Франківська, де у вересні 2015 року вступив до тутешнього осередку "Пласту" та став виховником гуртка "Ворони" у 27 курені імені Володимира Івасюка. Він був інструктором з картографії та орієнтування. Згодом став членом третього куреня "Лісові Чорти" в кодлі "Хом’як".

У 2020 році чоловік переїхав до Польщі та проживав у Любліні, де активно долучився до розвитку місцевого осередку "Пласту" й став виховником юнацького гуртка.

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Після повномасштабного вторгнення РФ він повернувся в Україну та долучився до лав ЗСУ. У складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади воював на Донеччині. Був командиром взводу роти управління.

Захар Скляр загинув 20 грудня поблизу села Новомихайлівка Мар'їнської міської громади Донецької області.