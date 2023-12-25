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У боях поблизу Мар’їнки загинув пластун Захар Скляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

захар,скляр

Захищаючи Україну, поліг пластун, боєць на псевдо "Рамзес" та "Беркут’ Захар Скляр.

Про це повідомили на Facebook-сторінці "Надвірнянський Пласт", інформує Цензор.НЕТ.

Захар Скляр народився 10 вересня 1997 року в місті Кремінна Луганської області. В юнацьких роках короткочасно належав до "Пласту" на Луганщині. З початком антитерористичної операції у 2014 році разом із сім’єю переїхав з Луганщини до Івано-Франківська, де у вересні 2015 року вступив до тутешнього осередку "Пласту" та став виховником гуртка "Ворони" у 27 курені імені Володимира Івасюка. Він був інструктором з картографії та орієнтування. Згодом став членом третього куреня "Лісові Чорти" в кодлі "Хом’як".

У 2020 році чоловік переїхав до Польщі та проживав у Любліні, де активно долучився до розвитку місцевого осередку "Пласту" й став виховником юнацького гуртка.

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Після повномасштабного вторгнення РФ він повернувся в Україну та долучився до лав ЗСУ. У складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади воював на Донеччині. Був командиром взводу роти управління.

Захар Скляр загинув 20 грудня поблизу села Новомихайлівка Мар'їнської міської громади Донецької області.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+22
Вічна пам'ять
Гинуть найкращі...
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25.12.2023 11:33
+20
Світла Памʼять нашому Герою та щирі спічуття близьким та родині 😪😪😪
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25.12.2023 11:35
+11
Слава Герою і велика шана
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25.12.2023 12:24
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Вічна пам'ять
Гинуть найкращі...
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25.12.2023 11:33 Відповісти
Світла Памʼять нашому Герою та щирі спічуття близьким та родині 😪😪😪
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25.12.2023 11:35 Відповісти
Царство Небесне. Вічна Слава Воїну!
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25.12.2023 12:11 Відповісти
та ти що) це ж-д масони заважають тобі узнати всю правду про рептилоїдів.
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25.12.2023 12:23 Відповісти
Слава Герою і велика шана
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25.12.2023 12:24 Відповісти
🙏Герою Слава !!!
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25.12.2023 13:04 Відповісти
С.У.М.
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25.12.2023 13:48 Відповісти
За кожного загиблого та пораненого зелена свора шакалiв маэ дiстати кару.
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25.12.2023 14:34 Відповісти
"Я пам'ятатиму завжди той тмяний безкінечний хаос,
І задихаючись згадаю, братів, що назавжди пішли.
Полеглих воїнів гряда, надгробних каменів алея,
Та в пам'яті моїй жива облич нетлінних галерея.

Зв'язок закличе командира враз,
Мовчання - відповідь ефіра,
Його зоря обірвалась -
Душа вознеслась в небо командира.
...

Вони пішли, вони пішли у інші простори у вічність,
І за орбітами землі перетікають у незмінність,
Вони знаходять спокій свій, поснувши в зобі Птаха Раю
І все ж із болем і в журбі я ці обличчя пам'ятаю..."

Текст (у перекладі) з пісні чеченського барда Тимура Муцураєва "Они ушли".
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25.12.2023 15:04 Відповісти
Вічна пам'ять Герою, співчуття рідним. Простіть нас...
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25.12.2023 22:50 Відповісти
 
 