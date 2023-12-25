В боях близ Марьинки погиб пластун Захар Скляр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Защищая Украину, пал пластун, боец псевдо Рамзес и Беркут - Захар Скляр.
Об этом сообщили на Facebook-странице "Надвірнянський Пласт", информирует Цензор.НЕТ.
Захар Скляр родился 10 сентября 1997 года в городе Кременная Луганской области. В юношеские годы кратковременно имел отношение к "Пласту" на Луганщине. С началом антитеррористической операции в 2014 году вместе с семьей переехал с Луганщины в Ивано-Франковск, где в сентябре 2015 вступил в здешнюю ячейку "Пласта" и стал воспитателем кружка "Вороны" в 27 курене имени Владимира Ивасюка. Он был инструктором по картографии и ориентировке. Впоследствии стал членом третьего куреня "Лесные Черты" в кодле "Хомяк".
В 2020 году мужчина переехал в Польшу и проживал в Люблине, где активно приобщился к развитию местного центра "Пласта" и стал воспитателем юношеского кружка.
После полномасштабного вторжения РФ он вернулся в Украину и присоединился к рядам ВСУ. В составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады воевал в Донецкой области. Был командиром взвода роты управления.
Захар Скляр погиб 20 декабря вблизи села Новомихайловка Марьинской городской громады Донецкой области.
Пожалуйста, подождите...
Гинуть найкращі...
І задихаючись згадаю, братів, що назавжди пішли.
Полеглих воїнів гряда, надгробних каменів алея,
Та в пам'яті моїй жива облич нетлінних галерея.
Зв'язок закличе командира враз,
Мовчання - відповідь ефіра,
Його зоря обірвалась -
Душа вознеслась в небо командира.
...
Вони пішли, вони пішли у інші простори у вічність,
І за орбітами землі перетікають у незмінність,
Вони знаходять спокій свій, поснувши в зобі Птаха Раю
І все ж із болем і в журбі я ці обличчя пам'ятаю..."
Текст (у перекладі) з пісні чеченського барда Тимура Муцураєва "Они ушли".