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Новости Война в Украине
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В боях близ Марьинки погиб пластун Захар Скляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

захар,скляр

Защищая Украину, пал пластун, боец псевдо Рамзес и Беркут - Захар Скляр.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Надвірнянський Пласт", информирует Цензор.НЕТ.

Захар Скляр родился 10 сентября 1997 года в городе Кременная Луганской области. В юношеские годы кратковременно имел отношение к "Пласту" на Луганщине. С началом антитеррористической операции в 2014 году вместе с семьей переехал с Луганщины в Ивано-Франковск, где в сентябре 2015 вступил в здешнюю ячейку "Пласта" и стал воспитателем кружка "Вороны" в 27 курене имени Владимира Ивасюка. Он был инструктором по картографии и ориентировке. Впоследствии стал членом третьего куреня "Лесные Черты" в кодле "Хомяк".

В 2020 году мужчина переехал в Польшу и проживал в Люблине, где активно приобщился к развитию местного центра "Пласта" и стал воспитателем юношеского кружка.

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После полномасштабного вторжения РФ он вернулся в Украину и присоединился к рядам ВСУ. В составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады воевал в Донецкой области. Был командиром взвода роты управления.

Захар Скляр погиб 20 декабря вблизи села Новомихайловка Марьинской городской громады Донецкой области.
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Топ комментарии
+22
Вічна пам'ять
Гинуть найкращі...
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25.12.2023 11:33
+20
Світла Памʼять нашому Герою та щирі спічуття близьким та родині 😪😪😪
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25.12.2023 11:35
+11
Слава Герою і велика шана
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25.12.2023 12:24
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Вічна пам'ять
Гинуть найкращі...
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25.12.2023 11:33 Ответить
Світла Памʼять нашому Герою та щирі спічуття близьким та родині 😪😪😪
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25.12.2023 11:35 Ответить
Царство Небесне. Вічна Слава Воїну!
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25.12.2023 12:11 Ответить
та ти що) це ж-д масони заважають тобі узнати всю правду про рептилоїдів.
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25.12.2023 12:23 Ответить
Слава Герою і велика шана
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25.12.2023 12:24 Ответить
🙏Герою Слава !!!
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25.12.2023 13:04 Ответить
С.У.М.
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25.12.2023 13:48 Ответить
За кожного загиблого та пораненого зелена свора шакалiв маэ дiстати кару.
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25.12.2023 14:34 Ответить
"Я пам'ятатиму завжди той тмяний безкінечний хаос,
І задихаючись згадаю, братів, що назавжди пішли.
Полеглих воїнів гряда, надгробних каменів алея,
Та в пам'яті моїй жива облич нетлінних галерея.

Зв'язок закличе командира враз,
Мовчання - відповідь ефіра,
Його зоря обірвалась -
Душа вознеслась в небо командира.
...

Вони пішли, вони пішли у інші простори у вічність,
І за орбітами землі перетікають у незмінність,
Вони знаходять спокій свій, поснувши в зобі Птаха Раю
І все ж із болем і в журбі я ці обличчя пам'ятаю..."

Текст (у перекладі) з пісні чеченського барда Тимура Муцураєва "Они ушли".
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25.12.2023 15:04 Ответить
Вічна пам'ять Герою, співчуття рідним. Простіть нас...
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25.12.2023 22:50 Ответить
 
 