В боях близ Марьинки погиб пластун Захар Скляр

Защищая Украину, пал пластун, боец псевдо Рамзес и Беркут - Захар Скляр.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Надвірнянський Пласт", информирует Цензор.НЕТ.

Захар Скляр родился 10 сентября 1997 года в городе Кременная Луганской области. В юношеские годы кратковременно имел отношение к "Пласту" на Луганщине. С началом антитеррористической операции в 2014 году вместе с семьей переехал с Луганщины в Ивано-Франковск, где в сентябре 2015 вступил в здешнюю ячейку "Пласта" и стал воспитателем кружка "Вороны" в 27 курене имени Владимира Ивасюка. Он был инструктором по картографии и ориентировке. Впоследствии стал членом третьего куреня "Лесные Черты" в кодле "Хомяк".

В 2020 году мужчина переехал в Польшу и проживал в Люблине, где активно приобщился к развитию местного центра "Пласта" и стал воспитателем юношеского кружка.

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После полномасштабного вторжения РФ он вернулся в Украину и присоединился к рядам ВСУ. В составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады воевал в Донецкой области. Был командиром взвода роты управления.

Захар Скляр погиб 20 декабря вблизи села Новомихайловка Марьинской городской громады Донецкой области.