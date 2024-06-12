Защищая Украину, погиб пластун Святослав Варення. ФОТО

На фронте вблизи Часового Яра погиб пластун Святослав Варення.

Об этом сообщил Юрий Юзич, информирует Цензор.НЕТ.

Святослав был воспитанником Киевского Пласта. Работал экономистом, позже занимался гражданскими дронами в Dronarium Украина.

Воин погиб от прямого попадания в блиндаж вражеского боеприпаса.

Похороны планируются в пятницу 14 июня в Киеве. Подробности будут позже.

Карточка мамы Святослава для посильных пожертвований: 4731219115701215

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