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Новости Фото Война
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Защищая Украину, погиб пластун Святослав Варення. ФОТО

На фронте вблизи Часового Яра погиб пластун Святослав Варення.

Об этом сообщил Юрий Юзич, информирует Цензор.НЕТ.

Святослав Варення

Святослав был воспитанником Киевского Пласта. Работал экономистом, позже занимался гражданскими дронами в Dronarium Украина.

Воин погиб от прямого попадания в блиндаж вражеского боеприпаса.

Похороны планируются в пятницу 14 июня в Киеве. Подробности будут позже.

Карточка мамы Святослава для посильных пожертвований: 4731219115701215

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Автор: 

Пласт (52) потери (4388) Часов Яр (335)


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Топ комментарии
+20
Слава героям. Смерть рашистам!
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12.06.2024 20:09
+19
Вічної Ватри Побратиме.
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12.06.2024 20:04
+18
Ті хто хтів Миру та процвітання України , гинуть як Герої ... зелені ждуни від вас, не залишиться нічого ,навіть згадувати не будуть ...
А Героям Слава !!!🙏
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12.06.2024 20:08
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Вічної Ватри Побратиме.
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12.06.2024 20:04 Ответить
Ті хто хтів Миру та процвітання України , гинуть як Герої ... зелені ждуни від вас, не залишиться нічого ,навіть згадувати не будуть ...
А Героям Слава !!!🙏
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12.06.2024 20:08 Ответить
Слава героям. Смерть рашистам!
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12.06.2024 20:09 Ответить
Дуже сумно
Спочивай з миром.
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12.06.2024 20:18 Ответить
Слава героям!
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12.06.2024 20:37 Ответить
Воїн загинув, захищаючи державу. Допомогу матері організують небайдужі. Це нормально? Воїну - Вічна Пам'ять, Матері - земний уклін за сина. Державній владі більшої адекватності.
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12.06.2024 20:44 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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12.06.2024 21:11 Ответить
Вічна память,Брате!Дякую батькам за сина Героя!
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12.06.2024 21:36 Ответить
Вічна пам"ять нашому герою!
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12.06.2024 22:11 Ответить
Мій бойовий побратим. З самого початку разом.
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13.06.2024 14:11 Ответить
 
 