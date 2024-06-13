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ВМС спасли мужчину, которого вынесло в открытое море

Военные моряки спасли гражданского мужчину, которого вынесло в море.

Об этом сообщили ВМС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

ВМС врятували чоловіка, якого винесло у відкрите море

"Во время выполнения задач в акватории Черного моря экипажу одного из катеров катеров ВМС ВС Украины поступило указание по поиску гражданского лица, которого волнами отнесло в открытое море. В результате поиска военные моряки обнаружили горе-пловца и отработали мероприятия по спасению человека, оказавшегося за бортом. Гражданское лицо было успешно спасено и доставлено на сушу", - говорится в сообщении.

В ВМС отметили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

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Автор: 

ВМС (1472) спасение (169) Черное море (1482)


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Топ комментарии
+6
З Тисою сплутав?)
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13.06.2024 10:55
+4
Профессиональный пловец Петр Патрушев сумел в июне 1962 года сбежать из СССР по морю. Он без всякого специального снаряжения переплыл участок Черного моря от приграничного курортного города Батуми до Турции, преодолев около 35 километров только в ластах и в плавках.
В СССР за свой побег молодой спортсмен был заочно приговорен к смертной казни. Но приговор так и не был приведен в исполнение и в 1990 году, после распада Союза, был отменен.
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13.06.2024 11:33
+3
Колись давно один переплив Чорне море - з Украіни в Туреччину
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13.06.2024 11:01
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З Тисою сплутав?)
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13.06.2024 10:55 Ответить
Та не, у нас вытрезвителей нет.
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13.06.2024 10:57 Ответить
у Тиси статистика погана.
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13.06.2024 11:01 Ответить
Ха..Тепер буде дивитися на перепливших Тису як на гів . Коротше-зверхньо буде дивитися.
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13.06.2024 11:06 Ответить
Колись давно один переплив Чорне море - з Украіни в Туреччину
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13.06.2024 11:01 Ответить
Типо бежал из совка или в карты проиграл ? Карточный долг - дело чести
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13.06.2024 11:02 Ответить
Перше.
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13.06.2024 11:16 Ответить
Профессиональный пловец Петр Патрушев сумел в июне 1962 года сбежать из СССР по морю. Он без всякого специального снаряжения переплыл участок Черного моря от приграничного курортного города Батуми до Турции, преодолев около 35 километров только в ластах и в плавках.
В СССР за свой побег молодой спортсмен был заочно приговорен к смертной казни. Но приговор так и не был приведен в исполнение и в 1990 году, после распада Союза, был отменен.
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13.06.2024 11:33 Ответить
щасливчик, хоч в морі покупався.
Більшість чоловіків в Українітепер море тільки в інтернеті можуть подивитись, дай Боже здоровʼя нашому Найвеличнішому презеденту.
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13.06.2024 11:10 Ответить
Я написав «більшість» чоловіків. Звичайно, є категоріі, що можуть дозволити собі Одесу, а є й ті що можуть за кордон виїзжати. А є такий, що вже місяць літає по усьому світу за державний кошт.
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13.06.2024 11:35 Ответить
Та внього все добре - нещодавно був на океанах і не жжужить - наплавався, наплескався з Ленкою. Та щей літак добрий - не падає.
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13.06.2024 11:22 Ответить
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13.06.2024 11:18 Ответить
 
 