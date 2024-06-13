ВМС спасли мужчину, которого вынесло в открытое море
Военные моряки спасли гражданского мужчину, которого вынесло в море.
Об этом сообщили ВМС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время выполнения задач в акватории Черного моря экипажу одного из катеров катеров ВМС ВС Украины поступило указание по поиску гражданского лица, которого волнами отнесло в открытое море. В результате поиска военные моряки обнаружили горе-пловца и отработали мероприятия по спасению человека, оказавшегося за бортом. Гражданское лицо было успешно спасено и доставлено на сушу", - говорится в сообщении.
В ВМС отметили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.
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гів .Коротше-зверхньо буде дивитися.
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