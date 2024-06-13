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ВМС врятували чоловіка, якого винесло у відкрите море

Військові моряки врятували цивільного чоловіка, якого винесло у море.

Про це повідомили ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

ВМС врятували чоловіка, якого винесло у відкрите море

"Під час виконання завдань в акваторії Чорного моря екіпажу одного з катерів катерів ВМС ЗС України надійшла вказівка щодо пошуку цивільної особи, яку хвилями віднесло у відкрите море. В результаті пошуку військові моряки виявили горе-плавця та відпрацювали заходи з порятунку людини, що опинилась за бортом. Цивільну особу було успішно врятовано та доставлено на суходіл", - йдеться в повідомленні.

У ВМС наголосили, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

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Автор: 

ВМС (1388) порятунок (119) Чорне море (1669)


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Топ коментарі
+6
З Тисою сплутав?)
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13.06.2024 10:55
+4
Профессиональный пловец Петр Патрушев сумел в июне 1962 года сбежать из СССР по морю. Он без всякого специального снаряжения переплыл участок Черного моря от приграничного курортного города Батуми до Турции, преодолев около 35 километров только в ластах и в плавках.
В СССР за свой побег молодой спортсмен был заочно приговорен к смертной казни. Но приговор так и не был приведен в исполнение и в 1990 году, после распада Союза, был отменен.
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13.06.2024 11:33
+3
Колись давно один переплив Чорне море - з Украіни в Туреччину
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13.06.2024 11:01
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З Тисою сплутав?)
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13.06.2024 10:55 Відповісти
Та не, у нас вытрезвителей нет.
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13.06.2024 10:57 Відповісти
у Тиси статистика погана.
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13.06.2024 11:01 Відповісти
Ха..Тепер буде дивитися на перепливших Тису як на гів . Коротше-зверхньо буде дивитися.
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13.06.2024 11:06 Відповісти
Колись давно один переплив Чорне море - з Украіни в Туреччину
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13.06.2024 11:01 Відповісти
Типо бежал из совка или в карты проиграл ? Карточный долг - дело чести
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13.06.2024 11:02 Відповісти
Перше.
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13.06.2024 11:16 Відповісти
Профессиональный пловец Петр Патрушев сумел в июне 1962 года сбежать из СССР по морю. Он без всякого специального снаряжения переплыл участок Черного моря от приграничного курортного города Батуми до Турции, преодолев около 35 километров только в ластах и в плавках.
В СССР за свой побег молодой спортсмен был заочно приговорен к смертной казни. Но приговор так и не был приведен в исполнение и в 1990 году, после распада Союза, был отменен.
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13.06.2024 11:33 Відповісти
щасливчик, хоч в морі покупався.
Більшість чоловіків в Українітепер море тільки в інтернеті можуть подивитись, дай Боже здоровʼя нашому Найвеличнішому презеденту.
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13.06.2024 11:10 Відповісти
Я написав «більшість» чоловіків. Звичайно, є категоріі, що можуть дозволити собі Одесу, а є й ті що можуть за кордон виїзжати. А є такий, що вже місяць літає по усьому світу за державний кошт.
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13.06.2024 11:35 Відповісти
Та внього все добре - нещодавно був на океанах і не жжужить - наплавався, наплескався з Ленкою. Та щей літак добрий - не падає.
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13.06.2024 11:22 Відповісти
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13.06.2024 11:18 Відповісти
 
 