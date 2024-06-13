ВМС врятували чоловіка, якого винесло у відкрите море

Військові моряки врятували цивільного чоловіка, якого винесло у море.

Про це повідомили ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час виконання завдань в акваторії Чорного моря екіпажу одного з катерів катерів ВМС ЗС України надійшла вказівка щодо пошуку цивільної особи, яку хвилями віднесло у відкрите море. В результаті пошуку військові моряки виявили горе-плавця та відпрацювали заходи з порятунку людини, що опинилась за бортом. Цивільну особу було успішно врятовано та доставлено на суходіл", - йдеться в повідомленні.

У ВМС наголосили, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

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