"Укрнафта" планирует построить электростанции на 1 гигаватт, из них на 100 МВт – до конца года

"Укрнафта" приняла стратегическое решение о строительстве газовой генерации, и для этой цели уже начала привлекать партнеров.

Об этом сообщил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий на Конференции по восстановлению Украины в Берлине, передает Интерфакс-Украина.

"На первом этапе это будет около 1 ГВт. На этот год мы видим более оптимистичный и более реалистичный план построить не менее 100 МВт", - сказал Корецкий.

Он добавил, что "Укрнафта" с этой целью на полях Конференции подписала меморандумы о взаимопонимании с Siemens Energy и Deutsche Bank, чтобы и получить экспертизу и разработать новые проекты на основе паровых и газовых турбин для комбинированного производства тепла и электроэнергии, и привлечь финансирование на строительство газовой маневренной генерации.

В то же время директор "Укрнафты" отметил, что для первого этапа у компании более чем достаточно ликвидности на счетах, и есть поддержка со стороны украинских банков, тогда как меморандумы с Siemens и Deutsche Bank нацелены на следующие параллельные треки по производству электроэнергии из газа.

В начале июня сообщалось, что "Укрнафта" при поддержке Европейского банка реконструкции и развития начнет строительство мощностей маневровой генерации электроэнергии.

До того стало известно, что "Укрнафта" начала прием заявок от инвесторов на восстановление добычи на 30 ликвидированных скважинах путем забурки боковых стволов.