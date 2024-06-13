Завтра отключения света запланированы с 18:00 до 22:00, - "Укрэнерго"

Завтра, 14 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений света с 18:00 до 22:00.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, а также предприятия, которые импортируют 80% электроэнергии для собственных нужд, ограничивать не планируют.

Как сообщалось, в ближайшее время НАЭК "Энергоатом" выведет в ремонт очередной энергоблок одной из атомных электростанций. Из-за этого может вырасти дефицит электроэнергии.

Прогноз на лето

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что самая тяжелая ситуация в энергосистеме Украины ожидается в середине лета этого года.

Ежедневные дефициты электроэнергии могут расти, поскольку из-за жары возрастет и потребление.

В то же время, покрыть это потребление электричества будет трудно, поскольку до сих пор будут продолжаться восстановительные работы на поврежденных российскими массированными обстрелами тепловых и гидроэлектростанциях.

Ранее и.о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что энергоблоки, которые планируют вывести в ремонт, вернут к работе через два месяца.

До того глава Минэнерго Герман Галущенко говорил, что к зиме в системе будут все девять доступных Украине энергоблоков АЭС (общая мощность 7,8 ГВт).