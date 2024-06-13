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Новости Помощь Украине
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Пентагон продлил соглашение со SpaceX Маска для использования Starlink в Украине

Starlink

Министерство обороны США продлило контракт с компанией SpaceX Илона Маска на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине еще на шесть месяцев.

По словам пресс-секретаря ведомства Бонни Пойндекстер, Космические силы США продлили со SpaceX контракт стоимостью 14,1 млн долларов до 30 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Контракт обеспечивает доступ к спутникам Starlink, оборудование и поддержку клиентов на условиях, которые были обсуждены в ходе переговоров", - сказала она.

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Американские военные высоко оценили терминалы Starlink, которые обеспечивают высокоскоростную интернет-связь для критически важных военных коммуникаций, а также для гражданского населения, после широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Это лишь часть контрактов на 2,5 миллиарда долларов, которые SpaceX выиграла в рамках программы запуска военных спутников.

Автор: 

Пентагон (1462) Starlink (117)


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Топ комментарии
+5
Якби ще в угоді було прописано,щоб Ілон поменше пи₴дів під парами марихуани-ціни б не було цій угоді.👏
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13.06.2024 22:11
+4
А навіщо тоді ваші продовжило контракт з компанією SpaceX якщо є альтернатива старлінкам?
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13.06.2024 22:26
+1
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13.06.2024 22:07
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13.06.2024 22:07 Ответить
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13.06.2024 22:13 Ответить
Якби ще в угоді було прописано,щоб Ілон поменше пи₴дів під парами марихуани-ціни б не було цій угоді.👏
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13.06.2024 22:11 Ответить
Наші заявляли що знайшли альтернативу старлінкам
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13.06.2024 22:11 Ответить
А навіщо тоді ваші продовжило контракт з компанією SpaceX якщо є альтернатива старлінкам?
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13.06.2024 22:26 Ответить
Можливо під цю альтернативу інфраструктуру виділяє теж SpaceX, тільки вона контролюється Пєнтагоном замість Маска і називається Старшилд.
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13.06.2024 22:35 Ответить
А "наши" это чьи?
Именно наши или ермаковские-арахамные кроты ?((
Если асфальт то это не альтернатива а божья роса
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13.06.2024 22:44 Ответить
Ай молодець ©
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13.06.2024 22:42 Ответить
Неприязнь до Маска чи Трампа це як лакмусовий папірець згідно якому я оцінюю людину чи вона є прихильником вільного ринкового капіталізму чи ні.
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14.06.2024 02:50 Ответить
 
 