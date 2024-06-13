Пентагон продлил соглашение со SpaceX Маска для использования Starlink в Украине

Министерство обороны США продлило контракт с компанией SpaceX Илона Маска на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине еще на шесть месяцев.

По словам пресс-секретаря ведомства Бонни Пойндекстер, Космические силы США продлили со SpaceX контракт стоимостью 14,1 млн долларов до 30 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Контракт обеспечивает доступ к спутникам Starlink, оборудование и поддержку клиентов на условиях, которые были обсуждены в ходе переговоров", - сказала она.

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Американские военные высоко оценили терминалы Starlink, которые обеспечивают высокоскоростную интернет-связь для критически важных военных коммуникаций, а также для гражданского населения, после широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Это лишь часть контрактов на 2,5 миллиарда долларов, которые SpaceX выиграла в рамках программы запуска военных спутников.