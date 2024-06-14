Украинцам удалось остановить врага на Харьковщине. Но на Донетчине россияне пробивают оборону ВСУ, пытаются выйти на административные границы области, - BBC

В мае на Харьковщине россияне осуществили повторное наступление, в первые двое суток смогли продвинуться на 7-10 км вглубь украинской территории на направлениях в сторону села Липцы и города Волчанска. Но командование ВСУ привлекло резервы, получило разрешение от западных союзников бить их оружием по российской территории и этим, фактически, положило конец всем атакующим надеждам противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC Украина.

К тому же именно на Харьковщине ВСУ проводят удачные контратакующие действия. По данным Института изучения войны, по состоянию на 12 июня украинские защитники вернули утраченные позиции на направлении Липцев и продолжают оттеснять россиян от соседнего села Глубокое.

Что касается Волчанска, то еще несколько недель назад линия фронта проходила здесь по реке Волчья, которая фактически делила город на примерно равные северную и южную часть.

Россияне не смогли форсировать ее, а украинцы, наоборот, удачно воспользовались моментом и отбили у противника несколько кварталов в северной части. Однако полностью выбить россиян из населенного пункта пока не удается. Обе стороны активно применяют авиационные бомбы для уничтожения позиций противника в многоэтажках в жилых кварталах.

Наступление на Покровск

Но на других направлениях ситуация не такая благоприятная для Украины.

Россия, несмотря на недавние заявления украинского руководства о стабилизации фронта, продолжает развивать свое наступление в западном направлении. Наступление здесь продолжается еще с зимы после захвата пригородов Донецка - Авдеевки и Марьинки.

Собственно, самый большой прорыв удался РФ в направлении стратегически важного города Покровск. С февраля российские войска преодолели 20 км, то есть половину пути от Авдеевки до этого населенного пункта. Такому стремительному продвижению поспособствовало падение Очеретино в конце апреля.

Сейчас россияне ведут бой за Новоалександровку и приближаются к поселкам Воздвиженка и Лозоватское, лежащим в 22 км от Покровска. Но самая большая опасность в другом - всего в 5 км за Воздвиженкой начинается трасса Покровск - Константиновка. Если армии РФ удастся ее перерезать, то это поставит в чрезвычайно затруднительное положение группировки ВСУ в Донецкой области. В частности, в полуокружении окажутся войска возле Торецка.

Срезать этот выступ на Покровском направлении украинским Вооруженным силам пока не удается. Мало того, в последние недели россияне максимально обезопасили южный фланг этого выступа, в частности оттеснив позиции ВСУ от сел Нетайлово и Уманское.

Очевидно, замысел украинского командования заключается в том, что наступление россиян удастся затормозить с помощью водных преград - Карловского водохранилища и реки Волчья (не следует путать с той, которая протекает через Волчанск). До них остается около 5-7 км.

Военный аналитик группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец указывает, что именно на Покровском направлении армия РФ удачно перемещает силы и средства, создавая на отдельных участках разительное преимущество над ВСУ. По его мнению, в ближайшее время российские войска попытаются провести две операции: перерезать дорогу Покровск-Константиновка и создать плацдарм на западном берегу река Волчья.

"В общем, ситуация на Покровском направлении - тяжелая и сложная, и имеет все шансы к дальнейшему ухудшению... Командование противника в ближайшее время, очевидно, приложит максимум усилий, чтобы "расширить и углубить" ее еще больше", - считает эксперт.

Россияне пытаются выдавить противника

В начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что РФ не имеет достаточно войск, чтобы быстро достичь своих военных целей в Украине и поэтому занимается "выдавливанием противника".

Демонстрация, что именно представляет собой эта тактика, происходит в Донецкой области - возле Часового Яра, Курахово и Угледара.

Что касается Часового Яра, то, по данным BBC Украина, российские войска уже более недели находятся в жилой застройке города. Бои ведутся в микрорайоне "Канал", который единственный расположен на восточном берегу канала Сиверский Донец-Донбасс.

Именно эта водная преграда, очевидно, в ближайшие дни станет линией фронта. На участке севернее и южнее Часового Яра российские войска уже вышли к ней, но, по данным украинского командования, так и не смогли пересечь канал и создать плацдарм на западном берегу.

Чтобы обезопасить южный фланг своей группировки, армия РФ пытается взять под свой контроль поселки к юго-востоку от Часового Яра - Ивановское, Клещиевку и Андреевку.

Вероятно, первые два населенных пункта уже полностью или почти полностью оккупированы россиянами, но украинцы продолжают удерживать позиции на их окраинах.

Активные наступательные действия российская армия ведет также в направлении стратегически важного города Курахово, где пытается вытеснить украинские войска из Красногоровки (15 км до Курахово) и приблизиться к Георгиевке (11 км).

Южнее этого участка Москва пробует поставить в затруднительное положение украинскую группировку, которая держит плацдарм возле Угледара.

Для этого армия РФ пытается перерезать логистический маршрут Угледар - село Константиновка (не следует путать с городом Константиновка возле Краматорска). В последний месяц она приблизилась к этой дороге на расстояние 3-5 км.

Где еще атакуют россияне

На других участках фронта наиболее агрессивно россияне атакуют на Купянском направлении. Здесь они смогли захватить село Ивановка в 18 км к юго-востоку от Купянска, а также давят на украинскую оборону вдоль трассы на Сватово.

На некоторых участках россияне смогли пересечь дорогу и пытаются свернуть плацдарм ВСУ на восточных берегах рек Оскол и Черный Жеребец. Прорвать оборону украинцев здесь, а также южнее на Лиманском направлении им не удается.

В то же время в Запорожской области россияне прилагают усилия, чтобы нивелировать достижения ВСУ во время их наступления в 2023 году.

Минобороны РФ уже заявило, что вернуло под свой контроль освобожденные в прошлом году поселки Работино и Старомайорское. Украинская сторона эти заявления не подтверждает.

Согласно данным портала DeepState, примерно половина Работино оккупирована россиянами, а остальная часть находится в "серой зоне".

Похожая ситуация со Старомайорским: аналитики указывают, что РФ почти полностью захватила поселок.

Непонятна ситуация с украинским плацдармом на левобережье Херсонщины возле села Крынки. О его ликвидации российские власти заявили еще в феврале, но это заявление было опровергнуто не только украинскими источниками, но и российскими "военкорами".

Однако 9-10 июня они сообщили, что украинцы оставили этот плацдарм. Например, Z-блогер Владимир Романов заявил, что "живого противника в Крынках нет".

Мало того, украинский депутат и член комитета по нацбезопасности и обороне Марьяна Безуглая 8 июня заявила, что Крынки "де факто не наши". Однако главком Сырский 12 июня сообщил, что бои за удержание плацдарма в этом районе продолжаются.

"В районе Крынки бои продолжались за удержание плацдарма и контроля островов, без существенных изменений в состоянии и положении сторон", - отметил он.

Но, по данным BBC Украина, ситуация в этом районе, действительно значительно усложнилась для ВСУ в последние дни. Позиции на левобережье Херсонщины попали под мощные атаки противника и не исключено, что в ближайшее время может появиться информация об отходе с плацдарма, который украинцы удерживали более полугода.

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