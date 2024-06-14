На Покровском направлении ночью продолжалось 8 боестолкновений, - Генштаб

Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. На 22:00 13 июня произошло 87 боевых столкновений. Ситуация остается напряженной, но контролируемой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных с применением четырех ракет и 54 авиационных удара с применением 73 КАБов, задействовали 613 дронов-камикадзе. Также враг совершил более 2500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал неподалеку Глыбокого, Тихого и Волчанска. Три штурмовые действия агрессора успешно отражены нашими защитниками. Продолжается бой в районе Волчанска. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении противник совершил четыре попытки оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Стельмаховка и Берестово. Успеха не имел. Потерь позиций и территорий не допущено.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики шесть раз пытались продвинуться в районах Грековки и Невского. Все атаки отражены украинскими защитниками. Ситуация контролируется.

На Сиверском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Штурмовые действия в районе Верхнекаменского завершились для врага неудачей.

Одиннадцать раз агрессор атаковал подразделения Сил обороны на Краматорском направлении в районах Ивановки, Калиновки, Андреевки и Часового Яра. Все попытки российских оккупантов прорвать наши рубежи были отбиты. Ситуация напряженная. Принимаются меры по недопущению продвижения врага вглубь нашей территории.

Самой горячей остается обстановка на Покровском направлении. С начала суток российские захватчики 32 раза пытались вклиниться в боевые порядки защитников Украины вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Новопокровского, Калинового, Межевого, Новоселовки Первой и Яснобродовки. 24 вражеские атаки нашими воинами отражены. Восемь боевых столкновений еще продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания российских захватчиков на указанном направлении.

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Предварительные потери агрессора составили 291 оккупант убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, боевая бронированная машина, пушка и автомобиль.

На Кураховском направлении ситуация остается напряженной. С начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 17. Захватчики пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Георгиевка и Парасковиевка. 16 вражеских атак успешно отражены Силами обороны. Продолжается бой в районе Красногоровки. Принимаются меры по стабилизации обстановки.

Ситуация на Юге

На Ореховском направлении оккупанты совершили три штурмовые действия в районе населенного пункта Малая Токмачка. Украинские защитники прилагают усилия для сдерживания продвижения оккупационных войск.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражено пять атак врага в районе Крынок. Потерь позиций не допущено.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

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Удары по врагу

В течение суток Силы обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава противника, одно средство ПВО, две артиллерийские системы и станцию РЭБ.