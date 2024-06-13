На Покровском направлении сегодня горячее всего - из 26 боестолкновений 10 еще продолжаются, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 16:00 13 июня количество боевых столкновений возросло до 71.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг дважды безуспешно атаковал подразделения Сил обороны в районе Глубокого и западнее Тихого. В настоящее время продолжается боестолкновение вблизи Волчанска. Вместе с тем, российские террористы продолжают разрушать украинские села и города авиаударами со своей территории. После обеда, из района Белгорода, агрессор нанес пять ударов с использованием девяти КАБов по Волчанску, также восемью НАРами враг ударил по Волчанским Хуторам.

На Купянском направлении наши защитники отбили две атаки противника. Еще столько же боестолкновений продолжаются. В районе Петропавловки вражеская авиация нанесла удар одиннадцатью НАРами, еще семью неуправляемыми авиационными ракетами агрессор ударил по Табаевке.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении украинские воины успешно отбили три штурмовые действия оккупантов. Бои продолжаются вблизи Грековки и Невского.

Шесть вражеских попыток потеснить наши подразделения с занимаемых позиций потерпели неудачу на Краматорском направлении. Две атаки еще продолжаются вблизи Нового и Андреевки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 522 810 человек (+980 за сутки), 7928 танков, 13770 артсистем, 15208 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Покровском направлении сейчас горячее всего. С начала суток оккупанты совершили уже 26 атакующих действий на позиции наших войск в районах Новоалександровки, Калинового, Новоселовки Первой, Евгеновки, Новопокровского, Межевого и Невельского. Активно работает вражеская авиация. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 16 вражеских штурмов, 10 боестолкновений - еще продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки. Общее количество атак здесь возросло до 16. Наши защитники успешно отбили 10 штурмовых действий российских захватчиков. Еще шесть боевых столкновений продолжаются.

На Времовском направлении активизировалась вражеская авиация. Ударам семью НАРами подверглось Старомайорское, Сторожевое, Большая Новоселка и Богоявленка оккупанты били КАБами.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Смотрите: Безлюдная руина: "освобожденный" оккупантами Бахмут с высоты птичьего полета. ВИДЕО