Безлюдная руина: "освобожденный" оккупантами Бахмут с высоты птичьего полета. ВИДЕО
Бойцы 24-го ОШБ "Айдар" опубликовали видеозапись, на которой заснят "освобожденый" оккупантами Бахмут с высоты птичьего полета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что некогда многотысячный город полностью разбомблен и почти полностью безлюден.
"Нашему дрону удалось преодолеть барьер в виде вражеских РЭБов и снять кадры города, где проживали более 70 000 человек. Сегодня название города ассоциируется лишь с памятью о павших побратимах и невинных гражданских. Город, где когда-то на улицах играли дети, сегодня - бетонный призрак", - пишут бойцы в комментарии к видео.
Топ комментарии
+13 AbOriginal_UA
показать весь комментарий13.06.2024 12:49
+10 Олег Мандрівник #582578
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+10 Дмитрий Selftravel
показать весь комментарий13.06.2024 13:26
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а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
аудіотрек це типу сарказм про русскіх