Безлюдная руина: "освобожденный" оккупантами Бахмут с высоты птичьего полета. ВИДЕО

Бойцы 24-го ОШБ "Айдар" опубликовали видеозапись, на которой заснят "освобожденый" оккупантами Бахмут с высоты птичьего полета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что некогда многотысячный город полностью разбомблен и почти полностью безлюден.

"Нашему дрону удалось преодолеть барьер в виде вражеских РЭБов и снять кадры города, где проживали более 70 000 человек. Сегодня название города ассоциируется лишь с памятью о павших побратимах и невинных гражданских. Город, где когда-то на улицах играли дети, сегодня - бетонный призрак", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Смотрите также: Операторы дронов из 5-й ОШБр уничтожают вражескую пехоту вблизи Ивановского на Донетчине. ВИДЕО