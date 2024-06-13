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Безлюдная руина: "освобожденный" оккупантами Бахмут с высоты птичьего полета. ВИДЕО

Бойцы 24-го ОШБ "Айдар" опубликовали видеозапись, на которой заснят "освобожденый" оккупантами Бахмут с высоты птичьего полета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что некогда многотысячный город полностью разбомблен и почти полностью безлюден.

"Нашему дрону удалось преодолеть барьер в виде вражеских РЭБов и снять кадры города, где проживали более 70 000 человек. Сегодня название города ассоциируется лишь с памятью о павших побратимах и невинных гражданских. Город, где когда-то на улицах играли дети, сегодня - бетонный призрак", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Смотрите также: Операторы дронов из 5-й ОШБр уничтожают вражескую пехоту вблизи Ивановского на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

оккупация (10166) бомбардировка (451) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+13
Вот так должна выглядеть, например, подмосковная Истра...
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13.06.2024 12:49
+10
Единственный не депрессивный город на Донбассе был. Даже Донецк курил бамбук в сторонке. Пришла русня и этого города больше нет
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13.06.2024 12:53
+10
Бахмут самый ухоженный и прилизанный город был во всей Донецкой и Луганской областях...Не чета многим...Постоянно развивающийся,строящийся,обновляющийся-цветущий...Это Вам не убогая Константиновка,задроч... Дружковка или Славянск....Самый старый город области-1571г-"Донецкий Львов"-уничтожили тварюки....Чтоб все,чья нога из параши топтала и разрушала там,сдохли до единого всем своим родом и были прокляты на века!
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13.06.2024 13:26
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Вот так должна выглядеть, например, подмосковная Истра...
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13.06.2024 12:49 Ответить
якщо б у відповідь на зруйновані наші міста ЗСУ руйнували кацапські житлові квартали війна вже закінчилася б. але
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13.06.2024 13:01 Ответить
Чому лише підмосковіє? Уся московія!!!!
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13.06.2024 13:06 Ответить
Непохитні -"скрепи традиций -рузьково мира"
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13.06.2024 12:50 Ответить
Это результат того что пришла русня
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13.06.2024 12:54 Ответить
це результат того, що думали сракою, коли обирали президента
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13.06.2024 13:12 Ответить
Я не сторонник Зеленського, але думати, що якби обрали іншого то їуйло б не напав? Це по крайній мірі наївно...
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13.06.2024 14:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q

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13.06.2024 15:03 Ответить
Але країна точно була б краще підготовлена для оборони
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13.06.2024 16:00 Ответить
Так, з цим я згоден повністю.
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13.06.2024 17:33 Ответить
За три роки до війни Зе встиг розвалити армію,підготувати дороги для русні, розвалити економіку, на всі ключові посади назначив або відвертих московитів, або латентних, звільнив дорогу для русні на Південь, про Ермака просто мочу. Все це виглядало і продовжуєвиглядати, як відверте запрошення до вторгнення. Якби якимось дивом воно здохло просто зараз, за 2-3 тижні війна просто припинилася би.
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13.06.2024 16:04 Ответить
Это не результат, а конец государству, под названием Украина!!! А скоро и стране, если Народ Украины не пнёт пинком под зад эту цирковую бородатую мартышку под названием Вова. Можно, конечно, и дальше ждать, но тогда в такое превратятся многие города Украины.
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13.06.2024 22:51 Ответить
Единственный не депрессивный город на Донбассе был. Даже Донецк курил бамбук в сторонке. Пришла русня и этого города больше нет
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13.06.2024 12:53 Ответить
Чим вам наприклад Краматорськ не подобається?
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13.06.2024 13:34 Ответить
Думаю, що той пан не був ні в Донецьку, ні в Бахмуті, ні в Краматорську...
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13.06.2024 15:06 Ответить
Я паспорт получал в Дзержинске, Торецк сейчас. Был и в Донецке, и в Горловке и в Мариуполе, и в Снежном (как по мне самый депресняк). Ну и в Артёмовске, Бахмут. Но его уже нет
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13.06.2024 16:03 Ответить
А кто туда русню завёл?! А!? Вова и завёл со своим никчёмным кодлом!
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13.06.2024 22:52 Ответить
Щебінь.
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13.06.2024 12:56 Ответить
Це необхідно показувати щодня -упродовж дня і не тільки це, а усі знищені рф міста України "легівнотивномузекомандарму" тьфу так хочеться цю г-ду виматюкати..бо слів нормальних не має...
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13.06.2024 12:57 Ответить
Кого, *****?
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13.06.2024 14:20 Ответить
Алеппо ... почали показувати ще 5 років тому. І що ??
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13.06.2024 15:08 Ответить
Коли минулого року "вагнерівці" перли на Соледар і Бахмут, якісь іксперди розповідали, що пригожин їх туди так жене бо хоче якісь копалини там добувати. Отака ціна прогнозів цих ікспердів. Бо де той видобуток, тай власне де той пригожин зараз...
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13.06.2024 13:17 Ответить
Бахмут самый ухоженный и прилизанный город был во всей Донецкой и Луганской областях...Не чета многим...Постоянно развивающийся,строящийся,обновляющийся-цветущий...Это Вам не убогая Константиновка,задроч... Дружковка или Славянск....Самый старый город области-1571г-"Донецкий Львов"-уничтожили тварюки....Чтоб все,чья нога из параши топтала и разрушала там,сдохли до единого всем своим родом и были прокляты на века!
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13.06.2024 13:26 Ответить
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...

а пізніше Голодомори....


раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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13.06.2024 13:28 Ответить
Колись в цьому місті вирувало життя,лунав дитячий сміх але прийшов "русский мир"і перетворив колись нормальне місто на суцільну руїну ,це мають бачити в усьому світі що несе варварська росія,на жаль в нас погано висвітлюются злочини рашистів проти українського народу.
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13.06.2024 14:56 Ответить
Усьому світу просто плювати на Бахмут, як плювати на руїни Алеппо.
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13.06.2024 15:03 Ответить
Що за ритмічна музичка, вона до ладу ? Хто англійську знає ??
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13.06.2024 15:10 Ответить
віллі нельсон співає як його тягне поїхати кудись де він ніколи не бував і як йому там з музикою буде весело

аудіотрек це типу сарказм про русскіх
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13.06.2024 15:58 Ответить
це доказує що головна мета русскіх не взяти територію з цілими будинками та виробництвами, ні, їхня мета повбивати та повиганяти українців, а те що при цьому руйнується все навколо то фігня, "пєрєстроят" і завезуть нових жільцов з уралу, так вже кілька сотень років відбувається
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13.06.2024 15:56 Ответить
Все, к чему прикасается русский мир, превращается в руины, говно, кровь и трупы. Именно с этими достижениями будет ассоциироваться россия в 21 веке.
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13.06.2024 20:07 Ответить
 
 