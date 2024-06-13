Безлюдна руїна: "освобожденный" окупантами Бахмут з висоти пташиного польоту. ВIДЕО
Бійці 24-го ОШБ "Айдар" опублікували відеозапи, на якому зафільмований "освобожденый" окупантами Бахмут з висоти пташиного польоту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що колись багатотисячне місто ущент розбомблене і майже повністю безлюдне.
"Нашому дрону вдалося подолати бар'єр у вигляді ворожих РЕБів і зняти кадри з міста, де проживали більше 70 000 людей. Сьогодні назва міста асоцюється лише з пам'яттю про полеглих побратимів і невинних цивільних. Місто, де колись на вулицях грали діти, сьогодні - бетонний привид", - пишуть бійці у коментарі до відео.
Топ коментарі
+13 AbOriginal_UA
показати весь коментар13.06.2024 12:49
+10 Олег Мандрівник #582578
показати весь коментар13.06.2024 12:53
+10 Дмитрий Selftravel
показати весь коментар13.06.2024 13:26
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а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
аудіотрек це типу сарказм про русскіх