Вблизи Волчанска продолжаются 2 боестолкновения, - Генштаб

В течение дня враг пытается искать пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 77.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские захватчики не оставляют намерений потеснить украинских защитников в районе Волчанска. В настоящее время подразделения Сил обороны успешно отразили два штурмовых действия противника, еще два боестолкновения - продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники помешали трем попыткам врага продвинуться в районах Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Берестового. Еще один бой продолжается. Населенные пункты Купянск, Первомайское и Степная Новоселовка продолжают страдать от ударов российскими КАБами.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении все шесть штурмовых попыток противника успеха не имели. Украинские воины контролируют ситуацию.

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На Краматорском направлении с начала суток российские войска восемь раз пытались вклиниться в нашу оборону. Шесть атак украинские воины отразили. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении оккупанты не сбавляют темпов наступления. С начала суток враг 30 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. 24 штурмовые действия агрессора успеха не имели, еще шесть атак продолжаются.

В течение дня 16 боевых столкновений произошло на Кураховском направлении. Наши защитники успешно отразили 15 атакующих действий врага. Еще один бой продолжается. По предварительной информации, сегодня потери врага на данном направлении составили: 71 оккупант, два танка и 11 боевых бронированных машин.

Боевые действия на юге

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражены пять атак врага в районе Крынок. Ситуация контролируемая.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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