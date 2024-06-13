Поблизу Вовчанська триває 2 боєзіткнення, - Генштаб

Впродовж дня ворог намагається шукати шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 77.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку російські загарбники не полишають намірів потіснити українських захисників в районі Вовчанська. На цей час підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника, ще два боєзіткнення – тривають.

На Куп’янському напрямку наші оборонці завадили трьом спробам ворога просунутися в районах Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Берестового. Ще один бій триває. Населені пункти Куп’янськ, Першотравневе та Степова Новоселівка продовжують потерпати від ударів російськими КАБами.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку всі шість штурмових спроб противника успіху не мали. Українські воїни контролюють ситуацію.

Читайте: На Покровському напрямку сьогодні найгарячіше - з 26 боєзіткнень 10 ще продовжуються, - Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська вісім разів намагалися вклинитися в нашу оборону. Шість атак українські воїни відбили. Ще два боєзіткнення продовжуються.

На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 30 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. 24 штурмові дії агресора успіху не мали, ще шість атак – тривають.

Впродовж дня 16 бойових зіткнень відбулося на Курахівському напрямку. Наші оборонці успішно відбили 15 атакувальних дій ворога. Ще один бій триває. За попередньою інформацією, сьогодні втрати ворога на даному напрямку склали: 71 окупант, два танки та 11 бойових броньованих машин.

Бойові дії на Півдні

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито п’ять атак ворога в районі Кринок. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 522 810 осіб (+980 за добу), 7928 танків, 13770 артсистем, 15208 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА