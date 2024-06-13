Враг наиболее активен на Кураховском, Покровском и Краматорском направлениях. Количество боестолкновений - 41, - Генштаб

С начала суток российские захватчики самую большую активность проявляют на Кураховском, Покровском и Краматорском направлениях. Общее количество боевых столкновений увеличилось до 41. Наши воины жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Продолжает страдать от артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации приграничье Сумской и Черниговской областей. Так, с направлений Пороз (РФ) и Мощеное (РФ) нанесен удар по Порозку, из Гуево (РФ) по Мирополью, из Хоромного (РФ) по Елиному.

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Ситуация на Харьковщине

Вместе с тем, российские террористы со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, со стороны Белгорода агрессор нанес три удара тремя КАБами по Волчанску и другим населенным пунктам Волчанской громады.

На Купянском направлении враг пытается навязать инициативу вблизи Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Берестового. Одну атаку украинские воины успешно отбили, еще три боестолкновения - продолжаются. В то же время оккупанты ударили двумя КАБами по Купянску, еще три управляемые авиационные бомбы российский агрессор запустил по Ивановке.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении продолжается бой неподалеку Грековки.

Семь раз с начала суток захватчики атаковали на Краматорском направлении. Украинские защитники успешно отбили пять штурмовых действий противника. Сейчас продолжаются боестолкновения вблизи Нового и Андреевки.

Не оставляет намерения противник продавить нашу оборону на Покровском направлении. Бои продолжаются в районах Новоалександровки, Калинового и Новоселовки Первой. В настоящее время наши защитники отбили здесь шесть вражеских атак, еще две - продолжаются.

Горячо сегодня на Кураховском направлении. С начала суток подразделения Сил обороны отбили на данном участке четыре штурмовых действия врага. Еще семь боестолкновений продолжаются вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки.

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Боевые действия на юге

На Приднепровском направлении, на левобережье Днепра, агрессор пытался трижды безуспешно атаковать наши позиции вблизи Крынок. В то же время оккупанты нанесли три удара восемью КАБами в районах населенных пунктов Ольговка, Красный Яр, Николаевка и Берислав.