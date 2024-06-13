За прошедшие сутки на фронте - 126 боевых столкновений. Вблизи Малой Токмачки на Ореховском направлении продолжается бой, - Генштаб

С начала этих суток уже произошло 37 боевых столкновений. Наибольшее количество боестолкновений состоялась на Кураховском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

В общем, за прошедшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 4 ракетных удара, с применением 11 ракет, 38 авиаударов (в частности, сбросил 56 КАБов), совершил около 3500 обстрелов, 94 из них - из реактивных систем залпового огня.

Захватчики с начала суток осуществили 12 авиационных ударов с применением 17 КАБов, более 580 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг дважды безуспешно атаковал позиции подразделений Сил обороны в районах Глубокого и Тихого.

По уточненной информации, на данном направлении за минувшие сутки россияне потеряли 135 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено боевую бронированную машину, артиллерийскую систему и шесть автомобилей агрессора. Кроме того, повреждения получили шесть артиллерийских систем.

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На Купянском направлении российские войска один раз пытались провести штурмовые действия вблизи Стельмаховки. Потерпели неудачу и отступили. Продолжаются бои неподалеку Синьковки и Петропавловки. Ситуация контролируется.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака оккупантов в районе Грековки. Потерь позиций не допущено.

Также неудачей завершился вражеский штурм украинских оборонительных рубежей неподалеку Верхнекаменского на Северском направлении.

На Краматорском направлении с начала суток произошло уже пять боевых столкновений. Три атаки российских оккупантов успешно отражены в районе Андреевки. Два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского. Ситуация напряженная.

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За сегодня на Покровском направлении враг совершил уже восемь попыток атаковать позиции наших защитников. Шесть атак вблизи Новоселовки Первой и Новоалександровки отбиты. Продолжаются бои вблизи Калинового.

На Покровском направлении, по уточненной информации, за минувшие сутки враг понес потери: 242 оккупанта убитыми и ранеными, уничтожено восемь танков, восемь боевых бронированных машин, две артиллерийские системы и четыре автомобиля. Повреждены два танка и автомобиль.

На Покровском направлении, по уточненной информации, за минувшие сутки враг понес потери: 242 оккупанта убитыми и ранеными, уничтожено восемь танков, восемь боевых бронированных машин, две артиллерийские системы и четыре автомобиля. Повреждены два танка и автомобиль.

Наибольшее количество боестолкновений с начала суток состоялась на Кураховском направлении. Враг нарастил усилия и пытается прорвать нашу оборону в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Пять вражеских атак нашими воинами успешно отражены. Семь штурмовых действий еще продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 85 человек убитыми и ранеными, уничтожено два танка, три боевые бронированные машины, две артиллерийские системы и семь автомобилей.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении агрессор дважды пытался вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций вблизи Малой Токмачки. Продолжается бой.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 522 810 человек (+980 за сутки), 7928 танков, 13 770 артсистем, 15 208 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Удары по врагу

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники противника, три средства ПВО и одну артиллерийскую систему.

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили более 980 человек. Также враг потерял 17 танков, 21 боевую бронированную машину, 34 артиллерийские системы, 33 БпЛА оперативно-тактического уровня, два средства ПВО, 58 автомобилей и 4 единицы специальной техники.