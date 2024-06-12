Оккупанты пытаются захватить Часов Яр, Клещиевку и Калиновку, в Волчанске противник увяз, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский несколько дней подряд работал в воинских частях, которые ведут оборону на наиболее горячих точках Восточного фронта.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Где враг концентрирует основные усилия?

По его словам, противник продолжает ведение активных наступательных действий различной интенсивности фактически по всему фронту, основные усилия сосредотачивая на Покровском и Кураховском направлениях. Здесь враг сосредоточил наибольшее количество своих штурмовых подразделений из состава восьми ударных бригад.

"Жесткие бои на этих направлениях продолжаются уже несколько месяцев, и в течение этого времени наши воины мужественно сдерживают продвижение врага вперед. Продолжаются бои в районах Часового Яра, Клещиевки, Калиновки (поселок Часовоярской городской громады в Бахмутском районе Донецкой области. - Ред.). Противник пытается захватить эти населенные пункты для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска", - добавляет главнокомандующий.

Также, по его словам, безуспешно враг штурмует Белогоровку, которая стала красноречивым примером стойкости украинского войска на Луганщине.

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"Противник рвется к Сиверску с двух направлений, но каждый раз откатывается назад, оставляя трупы своих солдат", - пишет Сырский.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг ведет безуспешные действия, пытаясь продвинуться вперед в глубину наших боевых порядков и создать так называемый "пояс безопасности".

В Волчанске, как отметил Сырский, противник увяз, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений с других направлений.

Обстановка на Юге

Также сообщается, что на Запорожском направлении агрессор осуществляет наступательные действия в районах Старомайорское и Работино, но, фактически, без успеха.

В районе н.п. Крынки бои продолжались за удержание плацдарма и контроля островов, без существенных изменений в состоянии и положении сторон.

"В этих условиях для нас очень важно удержание занимаемых рубежей и позиций, недопущение прорыва обороны, максимальное уничтожение живой силы и техники врага. Нам необходимо добиться преимущества над противником, уменьшить потери, а главное, изменить оборонительную и наступательную психологию, что будет важным шагом на пути к нашей Победе!", - пишет Сырский.

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Для этого Силы обороны сосредотачивают усилия на повышении качества проведения занятий с подразделениями, которые проходят боевое слаживание, в ходе которых отрабатываются вопросы борьбы с дронами противника и защита от них, передвижение на поле боя, пользование средствами РЭБ, эвакуация раненых и многие другие вопросы, актуальные в условиях современного боя.

"Только технологическое преимущество и обученность войск обеспечат нам успех на поле боя!", - резюмирует Сырский.