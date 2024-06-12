Окупанти намагаються захопити Часів Яр, Кліщіївку та Калинівку, у Вовчанську противник загруз, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський декілька днів поспіль працював у військових частинах, які ведуть оборону на найбільш гарячих точках Східного фронту.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Де ворог концентрує основні зусилля?

За його словами, противник продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично по всьому фронту, основні зусилля зосереджуючи на Покровському та Курахівському напрямках. Тут ворог зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад.

Жорсткі бої на цих напрямках тривають вже декілька місяців і впродовж цього часу наші воїни мужньо стримують рух ворога вперед. Продовжуються бої в районах Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки (селище Часовоярської міської громади Бахмутському районі Донецької області. - Ред.). Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська", - додає головнокомандувач.

Також, за його словами, безуспішно ворог штурмує Білогорівку, яка стала красномовним прикладом стійкості українського війська на Луганщині.

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"Противник рветься до Сіверська з двох напрямків, але кожного разу відкочується назад, залишаючи трупи своїх солдатів", - пише Сирський.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків та створити так званий "пояс безпеки".

У Вовчанську, як зауважив Сирський, противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків.

Обстановка на Півдні

Також повідомляється, що на Запорізькому напрямку агресор здійснює наступальні дії в районах Старомайорське та Роботине, але фактично без успіху.

В районі н.п. Кринки бої продовжувалися за утримання плацдарму та контролю островів, без суттєвих змін в стані та положенні сторін.

"В цих умовах для нас дуже важливе утримання займаних рубежів та позицій, не допущення прориву оборони, максимальне знищення живої сили та техніки ворога. Нам необхідно добитися переваги над противником, зменшити втрати, а головне, змінити оборонну та наступальну психологію, що буде важливим кроком на шляху до нашої Перемоги!", - пише Сирський.

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Для цього Сили оборони зосереджують зусилля на підвищенні якості проведення занять з підрозділами, які проходять бойове злагодження, в ході яких відпрацьовуються питання боротьби з дронами противника та захист від них, пересування на полі бою, користування засобами РЕБ, евакуація поранених та багато інших питань, які актуальні в умовах сучасного бою.

"Тільки технологічна перевага та навченість військ забезпечать нам успіх на полі бою!", - резюмує Сирський.