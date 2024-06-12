УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11242 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 710 15

Окупанти намагаються захопити Часів Яр, Кліщіївку та Калинівку, у Вовчанську противник загруз, - Сирський

Сирський на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський декілька днів поспіль працював у військових частинах, які ведуть оборону на найбільш гарячих точках Східного фронту.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Де ворог концентрує основні зусилля?

За його словами, противник продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично по всьому фронту, основні зусилля зосереджуючи на Покровському та Курахівському напрямках. Тут ворог зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад.

Жорсткі бої на цих напрямках тривають вже декілька місяців і впродовж цього часу наші воїни мужньо стримують рух ворога вперед.

Продовжуються бої в районах Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки (селище Часовоярської міської громади Бахмутському районі Донецької області. - Ред.). Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська", - додає головнокомандувач.

Також, за його словами, безуспішно ворог штурмує Білогорівку, яка стала красномовним прикладом стійкості українського війська на Луганщині.

Також читайте: Сирський обговорив з головою військового комітету НАТО Бауером ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

"Противник рветься до Сіверська з двох напрямків, але кожного разу відкочується назад, залишаючи трупи своїх солдатів", - пише Сирський.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків та створити так званий "пояс безпеки".

У Вовчанську, як зауважив Сирський, противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків.

Обстановка на Півдні

Також повідомляється, що на Запорізькому напрямку агресор здійснює наступальні дії в районах Старомайорське та Роботине, але фактично без успіху.

В районі н.п. Кринки бої продовжувалися за утримання плацдарму та контролю островів, без суттєвих змін в стані та положенні сторін.

"В цих умовах для нас дуже важливе утримання займаних рубежів та позицій, не допущення прориву оборони, максимальне знищення живої сили та техніки ворога. Нам необхідно добитися переваги над противником, зменшити втрати, а головне, змінити оборонну та наступальну психологію, що буде важливим кроком на шляху до нашої Перемоги!", - пише Сирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Триває оптимізація штатної структури підрозділів Генштабу та формування Сил безпілотних систем, - Сирський

Для цього Сили оборони зосереджують зусилля на підвищенні якості проведення занять з підрозділами, які проходять бойове злагодження, в ході яких відпрацьовуються питання боротьби з дронами противника та захист від них, пересування на полі бою, користування засобами РЕБ, евакуація поранених та багато інших питань, які актуальні в умовах сучасного бою.

"Тільки технологічна перевага та навченість військ забезпечать нам успіх на полі бою!", - резюмує Сирський.

Автор: 

бойові дії (3864) Сирський Олександр (622)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Війську терміново потрібний грамотний консультант, тактик та стратег на кшталт мар'яші безуглої. Кличте. Вона чекає
показати весь коментар
12.06.2024 10:39
+6
Офіцер пише - шо наші деякі дебільні командири відступили на 300м і мовчать а сусідні підрозділи тоді получають в бочину
показати весь коментар
12.06.2024 10:41
+3
Пан дєрьмак з бур'яною фактично знищили генералітет ЗСУ, коли звільнили Головнокомандувача Залужного і 16 найкращих генералів - цвіт нашої армії і після цього ворог йде кожного дня по декілька сот метрів, а десь і кілометри. Таке враження, що відкрито виконуються оманські домовлленності.
показати весь коментар
12.06.2024 10:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мухоморів пережрав, ріпоїд? Чи просто звичайний лаптєногий долбо.об?
показати весь коментар
12.06.2024 10:57 Відповісти
Війську терміново потрібний грамотний консультант, тактик та стратег на кшталт мар'яші безуглої. Кличте. Вона чекає
показати весь коментар
12.06.2024 10:39 Відповісти
Офіцер пише - шо наші деякі дебільні командири відступили на 300м і мовчать а сусідні підрозділи тоді получають в бочину
показати весь коментар
12.06.2024 10:41 Відповісти
тому що звикли до отаманщини
всі ж у нас президенти
показати весь коментар
12.06.2024 10:42 Відповісти
загрузшому партньору дєрьмачила срочно пошле допомогу, щоб витягли, бо тварошкін не справився.
показати весь коментар
12.06.2024 10:44 Відповісти
Пан дєрьмак з бур'яною фактично знищили генералітет ЗСУ, коли звільнили Головнокомандувача Залужного і 16 найкращих генералів - цвіт нашої армії і після цього ворог йде кожного дня по декілька сот метрів, а десь і кілометри. Таке враження, що відкрито виконуються оманські домовлленності.
показати весь коментар
12.06.2024 10:59 Відповісти
Сирський просирає території, нам вже і допомогу давно надали, а він неможе нічого вдіяти,
але здається зеленьського теж це чомусь не бентежить
показати весь коментар
12.06.2024 11:07 Відповісти
Сирський почав щось підозрювати?
показати весь коментар
12.06.2024 11:21 Відповісти
Зусилля зЄ не пройшли даром, все йде по плану, не даром відсторонено таку кількість генералів з бойовим досвідом
показати весь коментар
12.06.2024 11:33 Відповісти
Бої не в районі, а в Часів Ярі
показати весь коментар
12.06.2024 11:35 Відповісти
Про-сирський все погодив з дерьмаком, не хвилюйтеся!!!
показати весь коментар
12.06.2024 12:06 Відповісти
У , як зауважив Сирський, противник загруз,

Иван, ты где?
- Да, тут! Я медведя поймал!
- Так тащи его сюда!
_ Да, он не идет!
- Ну, так сам иди сюда!
- Так он не пускает!
показати весь коментар
12.06.2024 13:24 Відповісти
 
 