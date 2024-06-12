На Покровском направлении около Новоалександровки и Сокола вчера вечером продолжалось 12 боестолкновений, - Генштаб

Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой. В настоящее время произошло 90 боевых столкновений. Наши защитники противодействуют многочисленным попыткам противника атаковать и продвигаться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии боевого соприкосновения.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

В течение суток враг нанес по территории Украины три ракетных удара (с применением четырех ракет) и 55 авиационных ударов (в частности, сбросил 91 КАБ), задействовал 640 дронов-камикадзе. Кроме того, оккупанты совершили более 2800 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов из различных типов оружия.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Липцев и Волчанска. Все атаки отбиты. Агрессор успеха не имел, ситуация контролируется.

На Купянском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, напряжение сохраняется в районе Берестово, где ночью продолжался бой. Намерения противника продвинуться в сторону Синьковки претерпели неудачу. Ситуация под контролем Сил обороны.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении враг активизировался в районах Дружелюбовки, Невского, Грековки, Торского и Серебрянского леса. Тринадцать атак успешно отбиты. Три боестолкновения ночью еще продолжались. Украинские защитники стойко держат позиции и не дают оккупантам продвинуться вперед. Враг, по предварительной информации, вчера, 11 июня, потерял 69 человек убитыми и ранеными. Еще несколько оккупантов сдались в плен.

С начала минувших суток на Краматорском направлении российские захватчики 10 раз атаковали наши позиции в районах Часового Яра, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Ситуация напряженная. Оккупанты не оставляют попыток продвинуться в районе Часового Яра, где по состоянию на 22:00 продолжался вражеский штурм. В течение суток, предварительно, враг потерял 53 человека убитыми и ранеными. Также уничтожен танк, автомобиль и склад ГСМ. Кроме того, повреждены четыре пушки российских террористов.

Также читайте: На Харьковском направлении отражены 4 вражеских атаки. Сейчас идет бой в районе Глубокого, - Генштаб

Самая горячая ситуация вчера была на Покровском направлении, где враг 24 раза атаковал наши позиции, с наибольшей активностью в районе Новоалександровки. 12 атак отражено нашими защитниками. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки и Сокола, где на 22:00 продолжалось 12 боестолкновений. Наши защитники сдерживают врага, нанося значительные потери. По предварительной информации, за текущие сутки захватчики потеряли на этом направлении 240 человек, из них 97 - безвозвратно. Уничтожены две боевых бронированных машины, автомобиль, две пушки и наземная станция управления БПЛА. Повреждены бронемашина и пять артсистем противника.

На Кураховском направлении пока насчитывается четыре попытки врага вытеснить наших воинов с позиций в районах Красногоровки, Парасковиевки и Карловки. На 22:00 продолжалтся бой.

Читайте также: Идут бои около Грековки и Тернов, - Генштаб

Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник, при поддержке авиации, дважды с начала суток неудачно атаковал в районах Старомайорского и Урожайного.

На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, произошло шесть боевых столкновений, с наибольшей активностью врага в районе Малой Токмачки. Ситуация напряженная, принимаются меры для стабилизации обстановки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях активность российских оккупантов успеха не имела. Потерь позиций и территорий наши воины не допустили.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Удары по врагу

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны в течение суток поразили 20 районов сосредоточения личного состава противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне усилили активность на Лиманском направлении, применяя КАБы, - ОСГВ "Хортица"