Россияне усилили активность на Лиманском направлении, применяя КАБы, - ОСГВ "Хортица"

На Лиманском направлении российские войска усилили свою активность, благодаря сбросам управляемых авиационных бомб.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" проинформировал представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Лиманском направлении наши защитники отражают вражеские атаки. Там они отражали российские штурмовые действия вблизи Тернов, Невского, Торского и Серебрянского леса, а также Дружелюбовки и Грековки. На этом направлении враг усилил свою активность, применяя КАБы, он сбрасывал их в район Северска и неподалеку Невского, а также Дружелюбовки", - рассказал спикер.

По его словам, на Северском направлении по состоянию на утро были зафиксированы пять попыток (боевых атак противника. - Ред.) в районе Верхнекаменского и Выемки.

На Покровском направлении около 260 оккупантов были убиты и ранены, уничтожен танк, боевые машины бронированные - шесть авто. Также за минувшие сутки был уничтожен российский штурмовик Су-25 и повреждено большое количество военной техники.

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Также на Кураховском направлении враг за эти сутки дважды начинал штурмы - вблизи Парасковиевки и Красногоровки.

"Бои продолжались, и россияне были отброшены. Также сейчас там уже было уничтожено более 70 человек - убитыми и ранеными, несколько танков и несколько единиц бронеавтомобилей", - сказал Волошин.

Спикер сообщил, что на Харьковщине по состоянию на эти сутки были зафиксированы три вражеские атаки со стороны врага в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое. Спикер заверил, что ситуация там контролируется Силами обороны.

В то же время противник не оставляет попыток проводить активные боевые действия и осуществляет перегруппировку своих войск.

"Российская армия задействует авиацию и применяет КАБы, неуправляемые ракеты, в частности по Харьковской области и районах Бугаевки, Волчанска, Волчанских Хуторов, Избицкого и тому подобное. На этом направлении тоже немалое количество вражеской техники и личного состава было уничтожено", - отметил Волошин.

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