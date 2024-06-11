Росіяни посилили активність на Лиманському напрямку, застосовуючи КАБи, - ОСУВ "Хортиця"

На Лиманському напрямку російські війська посилили свою активність, завдяки скидам керованих авіаційних бомб.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Лиманському напрямку наші захисники відбивають ворожі атаки. Там вони відбивали російські штурмові дії поблизу Тернів, Невського, Торського та Серебрянського лісу, а також Дружелюбівки і Греківки. На цьому напрямку ворог посилив свою активність, застосовуючи КАБи, він скидував їх у район Сіверська та неподалік Невського, а також Дружелюбівки", - розповів речник.

За його словами, на Сіверському напрямку станом на ранок були зафіксовані п'ять спроб (бойових атак противника - ред.) у районі Верхньокам'янського та Виїмки.

На Покровському напрямку близько 260 окупантів були вбиті й поранені, знищено танк, бойові машини броньовані - шість авто. Також за минулу добу був знищений російський штурмовик Су-25 і пошкоджена велика кількість військової техніки.

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Також на Курахівському напрямку ворог за цю добу двічі розпочинав штурми - поблизу Парасковіївки і Красногорівки.

"Бої тривали, і росіян було відбито. Також наразі там вже було знищено понад 70 осіб - вбитими і пораненими, кілька танків і кілька одиниць бронеавтомобілів", - сказав Волошин.

Речник повідомив, що на Харківщині станом на цю добу були зафіксовані три ворожі атаки з боку ворога у районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке. Речник запевнив, що ситуація там контролюється Силами оборони.

Водночас противник не полишає спроб проводити активні бойові дії і здійснює перегрупування своїх військ.

"Російська армія задіює авіацію і застосовує КАБи, некеровані ракети, зокрема по Харківській області і районах Бугаївки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Ізбицького тощо. На цьому напрямку теж чимала кількість ворожої техніки і особового складу була знищена", - зазначив Волошин.

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