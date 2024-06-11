Село Іванівське на Донеччині перебуває під контролем ЗСУ, - ОСУВ "Хортиця"
Російькі війська не окупували село Іванівське на Донеччині, воно перебуває під контролем ЗСУ.
Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку", - розповів він.
За словами Волошина, окупанти не припиняють спроб штурмувати і завдавати ударів по цьому населеному пункту з усіх видів озброєння.
Раніше аналітики DeepState заявили, що війська РФ окупували Іванівське біля Часового Яру.
Топ коментарі
+7 Деніс Войцеховський
показати весь коментар11.06.2024 11:40
+5 Roman Stambul
показати весь коментар11.06.2024 11:36
+4 Vyacheslav Horbokon
показати весь коментар11.06.2024 11:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ця "Хортиця" останнім часом забагато киздить.
Броня у них уже є!! Кадровики з ДУС, у милі бігають за них по ТЦК!! Співпадіння …