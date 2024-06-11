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Донецька область (7581) Волошин Назар (101)

Село Іванівське на Донеччині перебуває під контролем ЗСУ, - ОСУВ "Хортиця"

ЗСУ контролюють Іванівське на Донеччині

Російькі війська не окупували село Іванівське на Донеччині, воно перебуває під контролем ЗСУ.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку", - розповів він.

За словами Волошина, окупанти не припиняють спроб штурмувати і завдавати ударів по цьому населеному пункту з усіх видів озброєння.

Раніше аналітики DeepState заявили, що війська РФ окупували Іванівське біля Часового Яру.

Читайте: Бійці 10-ї ОГШБр знищили російський РЕБ "Борисоглебск-2" на Донецькому напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 
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Топ коментарі
+7
Хто регулярно дивиться мапу, той пам'ятає, що Іванівське ще три місяці тому було наполовину окуповане, наполовину в сірій зоні. Той останній клаптик на пару десятків будинків тримався десь місяць. І от, прогнозовано, русня заграбастала його собі.
Ця "Хортиця" останнім часом забагато киздить.
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11.06.2024 11:40
+5
мабудь хлопці тримаються за руїни останьої хати....
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11.06.2024 11:36
+4
Я так розумію , що ми до останнього солдата останню хату тримаємо?
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11.06.2024 11:48
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Просто права рука ОП- и не знає що робить ліва. Класика. Можете перевірити- зайти в чат Діпстейту, побачити там суцільну вишиватну школоту і ікони з зеленими лідерами **********, і спробувати написати щось про погану підготовку до війни, розвал ОПК, розмінування, чи принаймні розкрадання влади на фортифікаціях. Одразу побачете під ким ходить цей діпстейт
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11.06.2024 18:22 Відповісти
мабудь хлопці тримаються за руїни останьої хати....
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11.06.2024 11:36 Відповісти
Хто регулярно дивиться мапу, той пам'ятає, що Іванівське ще три місяці тому було наполовину окуповане, наполовину в сірій зоні. Той останній клаптик на пару десятків будинків тримався десь місяць. І от, прогнозовано, русня заграбастала його собі.
Ця "Хортиця" останнім часом забагато киздить.
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11.06.2024 11:40 Відповісти
Ех,не хочете ви довіряти тєлємарахвону
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11.06.2024 11:50 Відповісти
Так, все по класиці - кладуть кращих воїнів щоб без нормальної логістики тримати останню хату, щоб лише догодити вищим генералам і сонцесяйному що село (руїни) не здали.
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11.06.2024 18:25 Відповісти
Я так розумію , що ми до останнього солдата останню хату тримаємо?
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11.06.2024 11:48 Відповісти
СРАТЬєх залеєрмак, ставку проведе в селі, щоб челядь з обслуги ОПУ і РНБОУ, посвідку отримала - УБД!!
Броня у них уже є!! Кадровики з ДУС, у милі бігають за них по ТЦК!! Співпадіння …
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11.06.2024 11:51 Відповісти
З такою кількістю віддалених експертів та контролерів Україна точно переможе!
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11.06.2024 12:21 Відповісти
запрошую Назара Волошина на БЗ в тому районі, де він персонально зможе пересвідчитися хто де і чиє...
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11.06.2024 12:22 Відповісти
а что по Старомайорскому????
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11.06.2024 15:12 Відповісти
 
 