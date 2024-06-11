Село Іванівське на Донеччині перебуває під контролем ЗСУ, - ОСУВ "Хортиця"

Російькі війська не окупували село Іванівське на Донеччині, воно перебуває під контролем ЗСУ.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку", - розповів він.

За словами Волошина, окупанти не припиняють спроб штурмувати і завдавати ударів по цьому населеному пункту з усіх видів озброєння.

Раніше аналітики DeepState заявили, що війська РФ окупували Іванівське біля Часового Яру.

Читайте: Бійці 10-ї ОГШБр знищили російський РЕБ "Борисоглебск-2" на Донецькому напрямку, - ОСУВ "Хортиця"