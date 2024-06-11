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Новости Война
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Село Ивановское в Донецкой области находится под контролем ВСУ, - ОСГВ "Хортица"

ЗСУ контролюють Іванівське на Донеччині

Российские войска не оккупировали село Ивановское в Донецкой области, оно находится под контролем ВСУ.

Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По Ивановскому могу сказать следующее: населенный пункт принадлежит Украине, Силы обороны контролируют ситуацию на том направлении", - рассказал он.

По словам Волошина, оккупанты не прекращают попыток штурмовать и наносить удары по этому населенному пункту из всех видов вооружения.

Ранее аналитики DeepState заявили, что войска РФ оккупировали Ивановское возле Часового Яра.

Читайте: Бойцы 10-й ОГШБр уничтожили российский РЭБ "Борисоглебск-2" на Донецком направлении, - ОСГВ "Хортица"

 

Автор: 

Донецкая область (9700) Волошин Назар (99)


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Топ комментарии
+7
Хто регулярно дивиться мапу, той пам'ятає, що Іванівське ще три місяці тому було наполовину окуповане, наполовину в сірій зоні. Той останній клаптик на пару десятків будинків тримався десь місяць. І от, прогнозовано, русня заграбастала його собі.
Ця "Хортиця" останнім часом забагато киздить.
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11.06.2024 11:40
+5
мабудь хлопці тримаються за руїни останьої хати....
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11.06.2024 11:36
+4
Я так розумію , що ми до останнього солдата останню хату тримаємо?
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11.06.2024 11:48
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Просто права рука ОП- и не знає що робить ліва. Класика. Можете перевірити- зайти в чат Діпстейту, побачити там суцільну вишиватну школоту і ікони з зеленими лідерами **********, і спробувати написати щось про погану підготовку до війни, розвал ОПК, розмінування, чи принаймні розкрадання влади на фортифікаціях. Одразу побачете під ким ходить цей діпстейт
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11.06.2024 18:22 Ответить
мабудь хлопці тримаються за руїни останьої хати....
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11.06.2024 11:36 Ответить
Хто регулярно дивиться мапу, той пам'ятає, що Іванівське ще три місяці тому було наполовину окуповане, наполовину в сірій зоні. Той останній клаптик на пару десятків будинків тримався десь місяць. І от, прогнозовано, русня заграбастала його собі.
Ця "Хортиця" останнім часом забагато киздить.
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11.06.2024 11:40 Ответить
Ех,не хочете ви довіряти тєлємарахвону
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11.06.2024 11:50 Ответить
Так, все по класиці - кладуть кращих воїнів щоб без нормальної логістики тримати останню хату, щоб лише догодити вищим генералам і сонцесяйному що село (руїни) не здали.
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11.06.2024 18:25 Ответить
Я так розумію , що ми до останнього солдата останню хату тримаємо?
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11.06.2024 11:48 Ответить
СРАТЬєх залеєрмак, ставку проведе в селі, щоб челядь з обслуги ОПУ і РНБОУ, посвідку отримала - УБД!!
Броня у них уже є!! Кадровики з ДУС, у милі бігають за них по ТЦК!! Співпадіння …
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11.06.2024 11:51 Ответить
З такою кількістю віддалених експертів та контролерів Україна точно переможе!
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11.06.2024 12:21 Ответить
запрошую Назара Волошина на БЗ в тому районі, де він персонально зможе пересвідчитися хто де і чиє...
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11.06.2024 12:22 Ответить
а что по Старомайорскому????
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11.06.2024 15:12 Ответить
 
 