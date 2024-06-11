Село Ивановское в Донецкой области находится под контролем ВСУ, - ОСГВ "Хортица"
Российские войска не оккупировали село Ивановское в Донецкой области, оно находится под контролем ВСУ.
Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По Ивановскому могу сказать следующее: населенный пункт принадлежит Украине, Силы обороны контролируют ситуацию на том направлении", - рассказал он.
По словам Волошина, оккупанты не прекращают попыток штурмовать и наносить удары по этому населенному пункту из всех видов вооружения.
Ранее аналитики DeepState заявили, что войска РФ оккупировали Ивановское возле Часового Яра.
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Ця "Хортиця" останнім часом забагато киздить.
Броня у них уже є!! Кадровики з ДУС, у милі бігають за них по ТЦК!! Співпадіння …