Село Ивановское в Донецкой области находится под контролем ВСУ, - ОСГВ "Хортица"

Российские войска не оккупировали село Ивановское в Донецкой области, оно находится под контролем ВСУ.

Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По Ивановскому могу сказать следующее: населенный пункт принадлежит Украине, Силы обороны контролируют ситуацию на том направлении", - рассказал он.

По словам Волошина, оккупанты не прекращают попыток штурмовать и наносить удары по этому населенному пункту из всех видов вооружения.

Ранее аналитики DeepState заявили, что войска РФ оккупировали Ивановское возле Часового Яра.

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