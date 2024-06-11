Идут бои у Грековки и Тернов, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 69 боевых столкновений. Самая большая активность врага сейчас на Покровском и Купянском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, наши защитники препятствуют наступательным попыткам российских оккупантов и наносят им потери.

Обстановка на Востоке

На Купянском направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех, из них две, в районах Песчаного и Берестового, продолжаются.

Сейчас три попытки российских оккупантов продвинуться вперед сдерживают наши подразделения на Лиманском направлении. Бои идут в двух локациях возле Грековки и в районе Тернов. Общее количество штурмовых действий врага на этом направлении за сегодня - 14.

На Северском направлении количество штурмовых действий россиян не изменилось. Впрочем, захватчики применяют здесь авиацию. Район Белогоровки оккупанты бомбили шестью КАБами, а по Раздоловке били неуправляемыми авиаракетами.

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На Краматорском направлении наши защитники продолжают отражать атаки противника. Сейчас продолжаются три боестолкновения в районах населенных пунктов Часов Яр и Клещеевка. Общее количество вражеских штурмов на направлении возросло до девяти.

На Покровском направлении активность врага сохраняется в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Калинового. Сейчас речь идет уже о 18 различных атакующих действий оккупантов на этом направлении с начала суток.

Обстановка на Юге

Кроме того, по данным Генштаба, враг днем начал активнее действовать на Ореховском направлении - нанес еще три авиаудара, по районам сел Пятихатки и Лобково и недалеко от поселка Великая Новоселка.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Наши войска контролируют ситуацию и истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

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