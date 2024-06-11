На Харьковском направлении отражены 4 вражеских атаки. Сейчас идет бой в районе Глубокого, - Генштаб

Количество боевых столкновений в настоящее время возросло и составляет 87. Как и раньше, самая напряженная ситуация на Покровском направлении. Силы обороны дают жесткий отпор и сдерживают натиск противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Генштаба ВСУ.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские захватчики совершили еще одну попытку штурма наших позиций - продолжается бой неподалеку от села Глубокое. Четыре атаки сегодня в настоящее время отражены в районе Волчанска и того же Глубокого.

На Купянском направлении противник восемь раз пытался штурмовать позиции Сил обороны. Пять из них потерпели фиаско, а три штурма еще продолжаются недалеко от населенных пунктов Песчаное, Берестово и Синьковка. Ситуация контролируемая. Украинские воины активно уничтожают врага - по состоянию на сейчас на направлении оккупанты потеряли 134 человека ранеными и убитыми. Повреждены четыре пушки и четыре автомобиля врага.

Боевые действия на востоке

Шесть из 19 боев еще продолжаются на Покровском направлении. Российские захватчики продолжают давить на нашу оборону вблизи Новоалександровки. После обеда оккупанты значительно активизировали боевую работу своей авиации - нанесли пять авиаударов, по районам населенных пунктов Волчье, Александрополь, Воздвиженка, Евгеновка и Желанное.

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Обстановка на юге

На Времовском направлении российские террористы не оставляют попыток снизить наш оборонный потенциал, а также запугать гражданское население, - нанесли сегодня четыре авиаудара. Били по районам Старомайорского, Константиновки, Благодатного и Урожайного.

С начала суток агрессор упорно пытается подвинуть наши подразделения с занимаемых позиций на Ореховском направлении. Атаковал уже шесть раз. Получил жесткий отпор в районах Малой Токмачки, Щербаков, Новопрокоповки и Вербового.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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