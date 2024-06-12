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Новости Война
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Продолжаются боестолкновения в районах Волчанска и Тихого, - Генштаб

Обстановка на фронті станом на 12 червня 2024 року

Наибольшую активность враг продолжает проявлять на Покровском и Сиверском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, сейчас речь идет о 60 атаках оккупантов на разных участках фронта с начала суток.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении продолжаются боестолкновения в районах Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении враг сегодня атаковал пять раз, из них - два, в районах Петропавловки и Песчаного, еще продолжаются. Также вблизи Петропавловки агрессор использовал КАБы.

Обстановка на Востоке

На Сиверском направлении за сегодня уже отбито половину из 12 атак оккупантов. В настоящее время продолжаются наступательные действия врага в районах Спирного и Раздолевки.

Также захватчики активны на Краматорском направлении. Всего здесь за сегодня состоялось шесть боестолкновений, одно из которых еще продолжается.

"На Покровском направлении агрессор пытается продвигаться в районах Новоалександровки, Новопокровска, Новоселовки Первой и Калинового. Продолжаются семь боев. Пока на направлении количество вражеских попыток улучшить свои позиции достигло 20. Наши защитники мужественно сдерживают оккупантов и наносят им ощутимые потери", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

По данным Генштаба, на Времевском направлении продолжаются штурмовые действия врага в районе Урожайного. Украинские воины уверенно удерживают занятые рубежи.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений.

Автор: 

Генштаб ВС (6306) боевые действия (4092)


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12.06.2024 16:53 Ответить
Під час боїв у Вовчанську Харківської області українські захисники двічі вдарили безпілотниками по живій силі окупантів в одному із захоплених ними будинків..

Оператори БПЛА дочекалися, доки росіян наб'ється в будинок побільше і залетіли з кількома кілограмами тротилу. А потім повторили, коли подивитися на наслідки прибігли нові загарбники-кацапня.
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13.06.2024 07:40 Ответить
 
 