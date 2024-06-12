Продолжаются боестолкновения в районах Волчанска и Тихого, - Генштаб
Наибольшую активность враг продолжает проявлять на Покровском и Сиверском направлениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, сейчас речь идет о 60 атаках оккупантов на разных участках фронта с начала суток.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении продолжаются боестолкновения в районах Волчанска и Тихого.
На Купянском направлении враг сегодня атаковал пять раз, из них - два, в районах Петропавловки и Песчаного, еще продолжаются. Также вблизи Петропавловки агрессор использовал КАБы.
Обстановка на Востоке
На Сиверском направлении за сегодня уже отбито половину из 12 атак оккупантов. В настоящее время продолжаются наступательные действия врага в районах Спирного и Раздолевки.
Также захватчики активны на Краматорском направлении. Всего здесь за сегодня состоялось шесть боестолкновений, одно из которых еще продолжается.
"На Покровском направлении агрессор пытается продвигаться в районах Новоалександровки, Новопокровска, Новоселовки Первой и Калинового. Продолжаются семь боев. Пока на направлении количество вражеских попыток улучшить свои позиции достигло 20. Наши защитники мужественно сдерживают оккупантов и наносят им ощутимые потери", - говорится в сообщении.
Обстановка на Юге
По данным Генштаба, на Времевском направлении продолжаются штурмовые действия врага в районе Урожайного. Украинские воины уверенно удерживают занятые рубежи.
На остальных направлениях обстановка без особых изменений.
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