Тривають боєзіткнення в районах Вовчанська та Тихого, - Генштаб

Найбільшу активність ворог продовжує проявляти на Покровському та Сіверському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, наразі мова йде про 60 атак окупантів на різних ділянках фронту з початку доби.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку тривають боєзіткнення в районах Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні атакував п’ять разів, з них - два, в районах Петропавлівки та Піщаного, ще тривають. Також поблизу Петропавлівки агресор використав КАБи.

Обстановка на Сході

На Сіверському напрямку за сьогодні уже відбито половину з 12 атак окупантів. На даний час тривають наступальні дії ворога в районах Спірного та Роздолівки.

Також загарбники активні на Краматорському напрямку. Загалом тут за сьогодні відбулось шість боєзіткнень, одне з яких іще триває.

"На Покровському напрямку агресор намагається просуватися в районах Новоолександрівки, Новопокровська, Новоселівки Першої та Калинового. Триває сім боїв. Загалом на напрямку, наразі, кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 20. Наші захисники мужньо стримують окупантів та завдають їм відчутних втрат", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

За даними Генштабу, на Времівському напрямку тривають штурмові дії ворога в районі Урожайного. Українські воїни впевнено утримують зайняті рубежі.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.