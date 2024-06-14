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ЗРК С-500 в боевой работе пока не видели, роспропаганда могла завысить показатели ЗРК, - Воздушные силы

С-500 росіян у бойовій роботі поки не бачили

Силы обороны пока не фиксировали использование ЗРК С-500 российскими оккупантами.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что о С-500 пока известно немного, поскольку россияне преимущественно используют С-300 и С-400.

"По их (россиян. - Ред.) информации, С-500 значительно превышает показатели С-400 и может работать в паре с различными комплексами. То есть сочетаться с теми же С-300, С-400. Ну и конечно, что может достигать большей дистанции, на большие высоты работать. Однако в боевой работе реально пока мы не видели его", - сказал Евлаш.

Представитель Воздушных сил не исключил, что российская пропаганда могла завысить показатели зенитного комплекса.

"Поэтому давайте дождемся, поскольку мы знаем, что российская пропагандистская информационная машина уже привыкла завышать свои показатели и не только в победах, но и в тактико-технических характеристиках. Поэтому дождемся и увидим на что они действительно способны", - добавил он.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в оккупированном Крыму россияне разместили новейшие комплексы ПВО С-500.

Автор: 

ПВО (2771) россия (95652) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+3
Армата , за численними бравурними повідомленнями руснявої пропаганди - супертанк , СУ 57 - нємааналогоф , С 500 взагалі шось неймовірне , збиває все на світі , і навіть все - з інших світів .
Є ще купа інших вундервафлів , - роботи Фьодори , лазери - Пересвєти та інша муйня . Все це було широко розрекламовано як зброя вже доведена до досконалості і готова до застосування .
Питання - якщо у русні є таке - чудо оружіє , і воно справді діє , чому воно не застосовується в Україні ??
Може тому що насправді то - дорогий хлам , зроблений для реклами на продаж , а ще більше для залякування НАТИ .
Про с 400 кацапи теж торохтіли що мовляв - аналоговнєт , а в реалі вона не може захистити саму себе від американських ракет 80тих років розробки .
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14.06.2024 10:43
+2
Кацапы заявляют, что это фуфло сбивает фсё - от баллистики и до гипер с космоса...
Но есть один нюанс: дрон камикадзе и "Атакамс" об этом пока не знают и как следствие - летят в цель!
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14.06.2024 10:22
+2
а шо потим?в мае 95-97% этого говна сбили,кацапские зрадойобы верещат что шахеды полное говно,наши конченные опарыши сопливые что это вундервафли.....они созданы для дрочки друг другу,голландский штурвал для аднаво зрадойобского народа.
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14.06.2024 10:29
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Дочекаємося - чого?
Що за маячня.
Відразу знищити.
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14.06.2024 10:12 Ответить
Дочекаємось поки вона хоч десь з'явиться, бо без попереднього виявлення знищити щось досить важко
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14.06.2024 10:29 Ответить
Мабуть без підтвердження існування чогось неможливо це знищити, є така підозра.
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14.06.2024 10:36 Ответить
Це спростування фейка командуючого ГУР та майбутнього Головнокомандуючого ЗСУ губошльопа Буданги


Сумно, панове українці, "допанувались у своїй сторінці...."
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14.06.2024 12:24 Ответить
Надо попросить татар, что бы они им скаты попрокалывали.
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14.06.2024 10:14 Ответить
Головне, щоб не було як з шахедами - спочатку сміялись і казали, що то все лайно, а потім...
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14.06.2024 10:21 Ответить
а шо потим?в мае 95-97% этого говна сбили,кацапские зрадойобы верещат что шахеды полное говно,наши конченные опарыши сопливые что это вундервафли.....они созданы для дрочки друг другу,голландский штурвал для аднаво зрадойобского народа.
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14.06.2024 10:29 Ответить
І що характерно, луплять шахідів в основному із ствольних зенітних установок.
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14.06.2024 10:58 Ответить
Кацапы заявляют, что это фуфло сбивает фсё - от баллистики и до гипер с космоса...
Но есть один нюанс: дрон камикадзе и "Атакамс" об этом пока не знают и как следствие - летят в цель!
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14.06.2024 10:22 Ответить
а кринжал невозможно сбить ,кажись ***** до сих пор не до конца понимают что их всратые вундервафли рассекретили что ттх их только по кацапскому тв и на бумаге,а надувать щеки от важности имея полуголую сраку(1,5% ввп мирового) это у них традиция столетиями идет.
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14.06.2024 10:33 Ответить
вони там вже 12 науковців причетних до вивчення фізики гіперзвукового руху пересажали, один з них хворів раком і помер в СІЗО, Дмітрий Колкєр.
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14.06.2024 10:39 Ответить
Армата , за численними бравурними повідомленнями руснявої пропаганди - супертанк , СУ 57 - нємааналогоф , С 500 взагалі шось неймовірне , збиває все на світі , і навіть все - з інших світів .
Є ще купа інших вундервафлів , - роботи Фьодори , лазери - Пересвєти та інша муйня . Все це було широко розрекламовано як зброя вже доведена до досконалості і готова до застосування .
Питання - якщо у русні є таке - чудо оружіє , і воно справді діє , чому воно не застосовується в Україні ??
Може тому що насправді то - дорогий хлам , зроблений для реклами на продаж , а ще більше для залякування НАТИ .
Про с 400 кацапи теж торохтіли що мовляв - аналоговнєт , а в реалі вона не може захистити саму себе від американських ракет 80тих років розробки .
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14.06.2024 10:43 Ответить
що, навіть мультик не намалювали?
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14.06.2024 11:32 Ответить
 
 