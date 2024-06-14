ЗРК С-500 в боевой работе пока не видели, роспропаганда могла завысить показатели ЗРК, - Воздушные силы

Силы обороны пока не фиксировали использование ЗРК С-500 российскими оккупантами.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что о С-500 пока известно немного, поскольку россияне преимущественно используют С-300 и С-400.

"По их (россиян. - Ред.) информации, С-500 значительно превышает показатели С-400 и может работать в паре с различными комплексами. То есть сочетаться с теми же С-300, С-400. Ну и конечно, что может достигать большей дистанции, на большие высоты работать. Однако в боевой работе реально пока мы не видели его", - сказал Евлаш.

Представитель Воздушных сил не исключил, что российская пропаганда могла завысить показатели зенитного комплекса.

"Поэтому давайте дождемся, поскольку мы знаем, что российская пропагандистская информационная машина уже привыкла завышать свои показатели и не только в победах, но и в тактико-технических характеристиках. Поэтому дождемся и увидим на что они действительно способны", - добавил он.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в оккупированном Крыму россияне разместили новейшие комплексы ПВО С-500.