ЗРК С-500 у бойовій роботі поки не бачили, роспропаганда могла завищити показники ЗРК, - Повітряні сили

Сили оборони поки не фіксували використання ЗРК С-500 російськими окупантами.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що про С-500 наразі відомо небагато, оскільки росіяни переважно використовують С-300 та С-400.

"За їхньою (росіян. - Ред.) інформацією, С-500 значно перевищує показники С-400 і може працювати в парі з різними комплексами. Тобто поєднуватися з тими самими С-300, С-400. Ну і звичайно, що може досягати більшої дистанції, на більші висоти працювати. Проте в бойовій роботі реально поки що ми не бачили його", - сказав Євлаш.

Речник Повітряних сил не виключив, що російська пропаганда могла завищити показники зенітного комплексу.

"Тому давайте дочекаємося, оскільки ми знаємо, що російська пропагандистська інформаційна машина вже звикла завищувати свої показники і не тільки в перемогах, а й в тактико-технічних характеристиках. Тож дочекаємося і побачимо на що вони дійсно здатні", - додав він.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що в окупованому Криму росіяни розмістили найновітніші комплекси ППО С-500.