ЗРК С-500 у бойовій роботі поки не бачили, роспропаганда могла завищити показники ЗРК, - Повітряні сили
Сили оборони поки не фіксували використання ЗРК С-500 російськими окупантами.
Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що про С-500 наразі відомо небагато, оскільки росіяни переважно використовують С-300 та С-400.
"За їхньою (росіян. - Ред.) інформацією, С-500 значно перевищує показники С-400 і може працювати в парі з різними комплексами. Тобто поєднуватися з тими самими С-300, С-400. Ну і звичайно, що може досягати більшої дистанції, на більші висоти працювати. Проте в бойовій роботі реально поки що ми не бачили його", - сказав Євлаш.
Речник Повітряних сил не виключив, що російська пропаганда могла завищити показники зенітного комплексу.
"Тому давайте дочекаємося, оскільки ми знаємо, що російська пропагандистська інформаційна машина вже звикла завищувати свої показники і не тільки в перемогах, а й в тактико-технічних характеристиках. Тож дочекаємося і побачимо на що вони дійсно здатні", - додав він.
Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що в окупованому Криму росіяни розмістили найновітніші комплекси ППО С-500.
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Що за маячня.
Відразу знищити.
Сумно, панове українці, "допанувались у своїй сторінці...."
Но есть один нюанс: дрон камикадзе и "Атакамс" об этом пока не знают и как следствие - летят в цель!
Є ще купа інших вундервафлів , - роботи Фьодори , лазери - Пересвєти та інша муйня . Все це було широко розрекламовано як зброя вже доведена до досконалості і готова до застосування .
Питання - якщо у русні є таке - чудо оружіє , і воно справді діє , чому воно не застосовується в Україні ??
Може тому що насправді то - дорогий хлам , зроблений для реклами на продаж , а ще більше для залякування НАТИ .
Про с 400 кацапи теж торохтіли що мовляв - аналоговнєт , а в реалі вона не може захистити саму себе від американських ракет 80тих років розробки .