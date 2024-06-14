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ЗРК С-500 у бойовій роботі поки не бачили, роспропаганда могла завищити показники ЗРК, - Повітряні сили

С-500 росіян у бойовій роботі поки не бачили

Сили оборони поки не фіксували використання ЗРК С-500 російськими окупантами.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що про С-500 наразі відомо небагато, оскільки росіяни переважно використовують С-300 та С-400.

"За їхньою (росіян. - Ред.) інформацією, С-500 значно перевищує показники С-400 і може працювати в парі з різними комплексами. Тобто поєднуватися з тими самими С-300, С-400. Ну і звичайно, що може досягати більшої дистанції, на більші висоти працювати. Проте в бойовій роботі реально поки що ми не бачили його", - сказав Євлаш.

Речник Повітряних сил не виключив, що російська пропаганда могла завищити показники зенітного комплексу.

"Тому давайте дочекаємося, оскільки ми знаємо, що російська пропагандистська інформаційна машина вже звикла завищувати свої показники і не тільки в перемогах, а й в тактико-технічних характеристиках. Тож дочекаємося і побачимо на що вони дійсно здатні", - додав він.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що в окупованому Криму росіяни розмістили найновітніші комплекси ППО С-500.

Автор: 

ППО (3216) росія (65360) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+3
Армата , за численними бравурними повідомленнями руснявої пропаганди - супертанк , СУ 57 - нємааналогоф , С 500 взагалі шось неймовірне , збиває все на світі , і навіть все - з інших світів .
Є ще купа інших вундервафлів , - роботи Фьодори , лазери - Пересвєти та інша муйня . Все це було широко розрекламовано як зброя вже доведена до досконалості і готова до застосування .
Питання - якщо у русні є таке - чудо оружіє , і воно справді діє , чому воно не застосовується в Україні ??
Може тому що насправді то - дорогий хлам , зроблений для реклами на продаж , а ще більше для залякування НАТИ .
Про с 400 кацапи теж торохтіли що мовляв - аналоговнєт , а в реалі вона не може захистити саму себе від американських ракет 80тих років розробки .
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14.06.2024 10:43
+2
Кацапы заявляют, что это фуфло сбивает фсё - от баллистики и до гипер с космоса...
Но есть один нюанс: дрон камикадзе и "Атакамс" об этом пока не знают и как следствие - летят в цель!
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14.06.2024 10:22
+2
а шо потим?в мае 95-97% этого говна сбили,кацапские зрадойобы верещат что шахеды полное говно,наши конченные опарыши сопливые что это вундервафли.....они созданы для дрочки друг другу,голландский штурвал для аднаво зрадойобского народа.
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14.06.2024 10:29
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Дочекаємося - чого?
Що за маячня.
Відразу знищити.
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14.06.2024 10:12 Відповісти
Дочекаємось поки вона хоч десь з'явиться, бо без попереднього виявлення знищити щось досить важко
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14.06.2024 10:29 Відповісти
Мабуть без підтвердження існування чогось неможливо це знищити, є така підозра.
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14.06.2024 10:36 Відповісти
Це спростування фейка командуючого ГУР та майбутнього Головнокомандуючого ЗСУ губошльопа Буданги


Сумно, панове українці, "допанувались у своїй сторінці...."
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14.06.2024 12:24 Відповісти
Надо попросить татар, что бы они им скаты попрокалывали.
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14.06.2024 10:14 Відповісти
Головне, щоб не було як з шахедами - спочатку сміялись і казали, що то все лайно, а потім...
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14.06.2024 10:21 Відповісти
а шо потим?в мае 95-97% этого говна сбили,кацапские зрадойобы верещат что шахеды полное говно,наши конченные опарыши сопливые что это вундервафли.....они созданы для дрочки друг другу,голландский штурвал для аднаво зрадойобского народа.
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14.06.2024 10:29 Відповісти
І що характерно, луплять шахідів в основному із ствольних зенітних установок.
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14.06.2024 10:58 Відповісти
Кацапы заявляют, что это фуфло сбивает фсё - от баллистики и до гипер с космоса...
Но есть один нюанс: дрон камикадзе и "Атакамс" об этом пока не знают и как следствие - летят в цель!
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14.06.2024 10:22 Відповісти
а кринжал невозможно сбить ,кажись ***** до сих пор не до конца понимают что их всратые вундервафли рассекретили что ттх их только по кацапскому тв и на бумаге,а надувать щеки от важности имея полуголую сраку(1,5% ввп мирового) это у них традиция столетиями идет.
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14.06.2024 10:33 Відповісти
вони там вже 12 науковців причетних до вивчення фізики гіперзвукового руху пересажали, один з них хворів раком і помер в СІЗО, Дмітрий Колкєр.
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14.06.2024 10:39 Відповісти
Армата , за численними бравурними повідомленнями руснявої пропаганди - супертанк , СУ 57 - нємааналогоф , С 500 взагалі шось неймовірне , збиває все на світі , і навіть все - з інших світів .
Є ще купа інших вундервафлів , - роботи Фьодори , лазери - Пересвєти та інша муйня . Все це було широко розрекламовано як зброя вже доведена до досконалості і готова до застосування .
Питання - якщо у русні є таке - чудо оружіє , і воно справді діє , чому воно не застосовується в Україні ??
Може тому що насправді то - дорогий хлам , зроблений для реклами на продаж , а ще більше для залякування НАТИ .
Про с 400 кацапи теж торохтіли що мовляв - аналоговнєт , а в реалі вона не може захистити саму себе від американських ракет 80тих років розробки .
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14.06.2024 10:43 Відповісти
що, навіть мультик не намалювали?
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14.06.2024 11:32 Відповісти
 
 