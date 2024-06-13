В окупованому Криму росіяни розмістили найновітніші комплекси ППО С-500, - Буданов. ВIДЕО
Російські військові розмістили в тимчасово окупованому Криму елементи новітнього зенітного ракетного комплексу С-500.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник ГУР МО Кирило Буданов.
"Посилюється система російської ППО. Це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіші елементи С-500 з'явилися. Це в принципі буде їхнє дослідне застосування, але вони вже з'явилися у Криму", - зазначив начальник української розвідки.
Він додав, що росіяни досі використовують Керченський міст для перевезення військових вантажів.
"Керченський міст завжди використовувався російськими військовими й використовується, і допоки він є, він буде використовуватися. Те, що поромами основні вантажі возяться, - так, це правда, але через міст теж проїжджають, і особовий склад перш за все. Вантажі - менше, але для особового складу - це основний шлях", - додав начальник ГУР.
Нагадаємо, в ніч на 12 червня Сили оборони України атакували російські ЗРК на території тимчасово окупованого Криму.
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Протеже марьни бєзумной і її покровителів буданга "нєсьот дічь".
С-500 - протиракетна система.
Вона не може працювати окремими елементами - радаром, центром управління чи ракетами, а лише разом, як система.
З таким "головнокомандуючим" ЗСУ нам точно буде кінець
Це як в старому анекдоті:
Завівся у лісі страшний звір. Хто в ліс не увійде - усілякого трахне. Чи довго, чи коротко, але вирішили затрахані звірі війною на нього піти. А тому самим їм у ліс чогось не захотілося, покликали вони дракона із сусіднього королівства: - Іди, - кажуть, - вгамуй ти цього трахаря! Ну, а чого дракону пішов у ліс. Ходив, блукав, ні хріну нікого не знайшов, присів на галявині, дивись - печера. Ну, гадає, ось він там і сидить. Крикнув у печеру: - Виходь, страшний звіре! А звідти ослик вилазить, маленький такий, і тремтить весь. - Що, - каже дракон, - страшно?! - Страшно, - відповідає ослик, - вперше туку херню трахати буду.
- подумаєш, що ГУР не побачило, як росіяни рік будували залізничну дорогу на півдні України
- кримський міст все одно дуже важливий, його обов'язково треба знищити
- а якщо не знищимо: дивіться, там с-500 стоять, проти лому нема прийому.
Буданга тупо бреше
ось така ху#ня, малята
Тому це по суті просто апгрейд якихось елементів С-300/400.
вони що кожного року спроможні випускати революційні анальні говнєти ?
підозріла швидкість кацапів , скоріш за все чергова діарея здатна сбивати хіба що пасажирські 777
сподіваюсь збивати будуть як завжди пусковими та радарами
Так що нічого нового там немає.
Це як на бомбу з совдепії прикрутили крила. Чи як нові ракети - ті ж самі совкові, перекрашені та гайки іншої форми.
Те ж танки, літаки, кораблі.