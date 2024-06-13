В окупованому Криму росіяни розмістили найновітніші комплекси ППО С-500, - Буданов. ВIДЕО

Російські військові розмістили в тимчасово окупованому Криму елементи новітнього зенітного ракетного комплексу С-500.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник ГУР МО Кирило Буданов.

"Посилюється система російської ППО. Це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіші елементи С-500 з'явилися. Це в принципі буде їхнє дослідне застосування, але вони вже з'явилися у Криму", - зазначив начальник української розвідки.

Він додав, що росіяни досі використовують Керченський міст для перевезення військових вантажів.

"Керченський міст завжди використовувався російськими військовими й використовується, і допоки він є, він буде використовуватися. Те, що поромами основні вантажі возяться, - так, це правда, але через міст теж проїжджають, і особовий склад перш за все. Вантажі - менше, але для особового складу - це основний шлях", - додав начальник ГУР.

Нагадаємо, в ніч на 12 червня Сили оборони України атакували російські ЗРК на території тимчасово окупованого Криму.

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