УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9064 відвідувача онлайн
Новини Відео
14 159 43

В окупованому Криму росіяни розмістили найновітніші комплекси ППО С-500, - Буданов. ВIДЕО

Російські військові розмістили в тимчасово окупованому Криму елементи новітнього зенітного ракетного комплексу С-500.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник ГУР МО Кирило Буданов.

"Посилюється система російської ППО. Це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіші елементи С-500 з'явилися. Це в принципі буде їхнє дослідне застосування, але вони вже з'явилися у Криму", - зазначив начальник української розвідки.

Він додав, що росіяни досі використовують Керченський міст для перевезення військових вантажів.

"Керченський міст завжди використовувався російськими військовими й використовується, і допоки він є, він буде використовуватися. Те, що поромами основні вантажі возяться, - так, це правда, але через міст теж проїжджають, і особовий склад перш за все. Вантажі - менше, але для особового складу - це основний шлях", - додав начальник ГУР.

Нагадаємо, в ніч на 12 червня Сили оборони України атакували російські ЗРК на території тимчасово окупованого Криму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Бєлгородщині знищено частину ЗРК С-300/С-400. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Буданов Кирило (492) ЗРК (206)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Довго проживе? Тиждень? Два?
показати весь коментар
13.06.2024 09:46
+11
То нова кавомашина...
показати весь коментар
13.06.2024 09:45
+8
Раз Буданов в курсах - вже пів- діла - ше залишилось іх накрити
показати весь коментар
13.06.2024 09:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То нова кавомашина...
показати весь коментар
13.06.2024 09:45 Відповісти
Лаптеморді найновітнійшим називають те, що просто старе перефарбовують в інший колір ))
показати весь коментар
13.06.2024 10:09 Відповісти
Знайомтесь!
Протеже марьни бєзумной і її покровителів буданга "нєсьот дічь".

С-500 - протиракетна система.
Вона не може працювати окремими елементами - радаром, центром управління чи ракетами, а лише разом, як система.

З таким "головнокомандуючим" ЗСУ нам точно буде кінець
показати весь коментар
13.06.2024 10:42 Відповісти
С-500, це дороблена С-400, яка є доробленою С-300. Дороблені поки тільки окремі елементи
показати весь коментар
13.06.2024 10:52 Відповісти
немає в кацапів ні с-500,600,700. То все допиляне совкове.с-300 Замінили аналогові плати китайськими мікроконтролерами і по своє написали. І все. Щось трохи покращилося але не суттєво.Бо ППО-то електроніка А електроніку кацапи не виробляють.Навіть радіолампи.
показати весь коментар
13.06.2024 19:31 Відповісти
С-500 это перекрашенная С-300, только уже импортной краской.
показати весь коментар
14.06.2024 00:39 Відповісти
Довго проживе? Тиждень? Два?
показати весь коментар
13.06.2024 09:46 Відповісти
Таку херню ми ще не знищували )))))))))))
Це як в старому анекдоті:

Завівся у лісі страшний звір. Хто в ліс не увійде - усілякого трахне. Чи довго, чи коротко, але вирішили затрахані звірі війною на нього піти. А тому самим їм у ліс чогось не захотілося, покликали вони дракона із сусіднього королівства: - Іди, - кажуть, - вгамуй ти цього трахаря! Ну, а чого дракону пішов у ліс. Ходив, блукав, ні хріну нікого не знайшов, присів на галявині, дивись - печера. Ну, гадає, ось він там і сидить. Крикнув у печеру: - Виходь, страшний звіре! А звідти ослик вилазить, маленький такий, і тремтить весь. - Що, - каже дракон, - страшно?! - Страшно, - відповідає ослик, - вперше туку херню трахати буду.
показати весь коментар
13.06.2024 10:08 Відповісти
После первого прилета ВСУ обесценят эту вундервафлю на рынке вооружений.Я еще помню когда первый комплекс С-400 ставили под Москвой на дежурство и лампасный орк гордо заявлял что мимо комплекса муха не пролетит.
показати весь коментар
13.06.2024 10:18 Відповісти
Муха мимо не пролетит - обязательно сядет на это говно💩
показати весь коментар
13.06.2024 12:42 Відповісти
Раз Буданов в курсах - вже пів- діла - ше залишилось іх накрити
показати весь коментар
13.06.2024 09:50 Відповісти
от і подивимось, наскільки еффективна ця "аналоговнєта"!
показати весь коментар
13.06.2024 09:53 Відповісти
Міст треба скласти…
показати весь коментар
13.06.2024 09:52 Відповісти
Його не те що треба, його НЕОБХІДНО скласти, але враховуючи те, що кацапи стягнули під нього все що у них є і на воді і на суші, - це буде складна задача.... Нам-би фугасних Атакамсів хоч-би трішечки.....
показати весь коментар
13.06.2024 09:57 Відповісти
Ну вони ж не завжди увімкнені? То може скористатися нагодою?
показати весь коментар
13.06.2024 09:54 Відповісти
Щось забагато буданги - мабуть, творожнікоффа таки скинуть, їрмакак хоче перебити зраду?
показати весь коментар
13.06.2024 09:56 Відповісти
перекладаю з будангової:

- подумаєш, що ГУР не побачило, як росіяни рік будували залізничну дорогу на півдні України

- кримський міст все одно дуже важливий, його обов'язково треба знищити

- а якщо не знищимо: дивіться, там с-500 стоять, проти лому нема прийому.
показати весь коментар
13.06.2024 09:59 Відповісти
Немає ще у кацапів С-500

Буданга тупо бреше
показати весь коментар
13.06.2024 10:46 Відповісти
там про елементи. скоріш за все, щось спробували доробити на окремих елементах С-400 і це згідно кацапській таксономії вже може називатися "елементи С-500".
показати весь коментар
13.06.2024 10:48 Відповісти
Prekrasnaja celj dlja Ukrainskih raket!
показати весь коментар
13.06.2024 10:00 Відповісти
Тут йому й смерть.. Балістику зіб"є, а від дрончика загине..
показати весь коментар
13.06.2024 10:01 Відповісти
За#баш їх чашкою кави Кірілка.
показати весь коментар
13.06.2024 10:01 Відповісти
и снаряди есть и стрелять нечем
ось така ху#ня, малята
показати весь коментар
13.06.2024 10:06 Відповісти
"С-500 «Прометей»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-500#cite_note-1 [1] , 55Р6М «Триумфатор-М» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 российский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 зенитный ракетный комплекс (ЗРК; в терминологии разработчика - зенитная ракетная система, ЗРС), разработанный в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD_%D0%9F%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%C2%BB АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-500#cite_note-janes-2 [2] как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 баллистических и https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82&action=edit&redlink=1 аэродинамических целей.
показати весь коментар
13.06.2024 10:09 Відповісти
Взагалі щє С-300ПМУ2 кацапами подавалась, як "C-300ПМУ-2 "Фаворит" предназначена для обороны важнейших объектов государства и его вооруженных сил от массированных ударов современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного нападения, во всем диапазоне и скоростей их боевого применения, в том числе, при воздействии интенсивных активных и пассивных помех"

Тому це по суті просто апгрейд якихось елементів С-300/400.
показати весь коментар
13.06.2024 10:57 Відповісти
Це у кацапів такий маркетинг щоб бабки виділя під старе-нове анало говнанет , су 27=су 35 , т72=т90 , с300=с400=с500 , ракета 40Н6 використовуется на с400,500 показала свою низьку єфективність проти балістики .
показати весь коментар
13.06.2024 11:33 Відповісти
Соль в том, что в одном комплексе есть ракеты разного типа адаптированные для разных целей
показати весь коментар
13.06.2024 15:58 Відповісти
Кому це вам, кацапський боте?
показати весь коментар
13.06.2024 10:38 Відповісти
мєдвєдь напав на Україну щє в лютому 2014 року, киця. тому і 10 років періодично по рогам отримував.
показати весь коментар
13.06.2024 10:51 Відповісти
Я не зрозумів, найновіший де от недавно передавали це с 400 .

вони що кожного року спроможні випускати революційні анальні говнєти ?

підозріла швидкість кацапів , скоріш за все чергова діарея здатна сбивати хіба що пасажирські 777
показати весь коментар
13.06.2024 10:43 Відповісти
Кацапи ще тільки тужаться над С-500
показати весь коментар
13.06.2024 10:49 Відповісти
С-400 повинна була отримати покращені можливості з перехоплення балістичних ракет ніж С-300, але схоже "Тріумф" провалився і його доробляють тепер під новою кодовою назвою. Це робиться для того, щоб очистити "авторітет" назви. "С-400 Тріумф" все, більше не продати на експорт.
показати весь коментар
13.06.2024 11:00 Відповісти
Якби в ЗСУ кожній доробці С-300 додавали +100, то на озброєнні України були б вже С-1200.
показати весь коментар
13.06.2024 11:04 Відповісти
ахахах ботня угарає, у нас так косметична модернізація у кацапні глибока.
показати весь коментар
13.06.2024 11:47 Відповісти
Кацапи вирішили на практиці перевірити чи може аналоговнетна с 500 збивати балістику.
сподіваюсь збивати будуть як завжди пусковими та радарами
показати весь коментар
13.06.2024 11:49 Відповісти
ЧОМУ Ж МІСТ І ДОСІ СТОЇТЬ, А БУДАНОВ ?
показати весь коментар
13.06.2024 12:52 Відповісти
Чекаю коли буде С-2000. Клоуни. С-400 це та сама С-300 + новий компютеринй софт. Тобто прийшло обновленя віндовс і вони уже С-500.
показати весь коментар
13.06.2024 14:02 Відповісти
О...тепер штати обов'язково щось придумають як його знищити...і тут 100% чимось дуже коштовним і саме під час роботи..бо тема стосується продажу американської зброї..і це гроші..гроші та ше раз гроші
показати весь коментар
13.06.2024 16:53 Відповісти
Спдіваюсь нам дадуть випробувати якусь вкусняшку
показати весь коментар
13.06.2024 16:54 Відповісти
Чудова нова ціль для наших дрончиків!
показати весь коментар
13.06.2024 20:25 Відповісти
Хто повірить що орда змогла щось зробити краще ніж інші?
Так що нічого нового там немає.
Це як на бомбу з совдепії прикрутили крила. Чи як нові ракети - ті ж самі совкові, перекрашені та гайки іншої форми.
Те ж танки, літаки, кораблі.
показати весь коментар
13.06.2024 21:22 Відповісти
 
 