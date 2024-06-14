Зеленский встретился с Папой Римским Франциском: Обсудили последствия агрессии РФ, ситуацию в энергетике и Формулу мира. ВИДЕО
Во время визита в Италию президент Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском.
Об этом сообщил Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо Его Святейшеству за молитвы за мир для Украины, духовную близость с нашим народом и гуманитарную помощь для наших людей.
Обсудили последствия российской агрессии против Украины, российский воздушный террор и сложную ситуацию в энергетике. Также пообщались о Формуле мира, роли Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины, ожиданиях от Глобального саммита мира", - говорится в сообщении.
Также Зеленский отметил участие Ватикана в Саммите и усилия, направленные на приближение мира, в частности - относительно возвращения украинских детей, похищенных Россией.
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А Буба такой: я понял нада лампу потереть ,, и сказать крекс пекс, дай Кокс.. у папыРима : фейспалм
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