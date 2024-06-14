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Зеленский встретился с Папой Римским Франциском: Обсудили последствия агрессии РФ, ситуацию в энергетике и Формулу мира. ВИДЕО

Во время визита в Италию президент Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском.

Об этом сообщил Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо Его Святейшеству за молитвы за мир для Украины, духовную близость с нашим народом и гуманитарную помощь для наших людей.

Обсудили последствия российской агрессии против Украины, российский воздушный террор и сложную ситуацию в энергетике. Также пообщались о Формуле мира, роли Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины, ожиданиях от Глобального саммита мира", - говорится в сообщении.

Также Зеленский отметил участие Ватикана в Саммите и усилия, направленные на приближение мира, в частности - относительно возвращения украинских детей, похищенных Россией.

Также читайте: Папа Римский Франциск призвал все страны, находящиеся в состоянии войны, искать мира и переговоров

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Папа Римский (439) Франциск (181)


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Топ комментарии
+9
Ситуацію в енергетиці? І чим папа допоможе? Прометея сюди направить?
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14.06.2024 15:32
+9
Святую инквизицию к пану Ахметову.
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14.06.2024 15:33
+8
"Дякую Його Святості за молитви за мир для України"

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14.06.2024 15:32
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"Дякую Його Святості за молитви за мир для України"

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14.06.2024 15:32 Ответить
І про що президент УКраїни говорив з аргентинським геєм?
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14.06.2024 15:34 Ответить
Vi imejete v vidu papu rimskovo moskovskuju ? navernoe opjaķ partija koksa zaštoporilas v posolstve
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14.06.2024 15:37 Ответить
Пиши по нашому. А що цей суьєккт не був аргентинським архиєпіском і не дозволив церковні шлюби між секс меншинами? Тьфу бридота.
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14.06.2024 15:41 Ответить
" Пиши по нашому " ce jak ?
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14.06.2024 15:43 Ответить
про консультацію особисто від психлогіні гея Єрмака, нехай лш по дорозі до Швейцарії в Болгарію заїде
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14.06.2024 17:48 Ответить
Ситуацію в енергетиці? І чим папа допоможе? Прометея сюди направить?
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14.06.2024 15:32 Ответить
Святую инквизицию к пану Ахметову.
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14.06.2024 15:33 Ответить
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14.06.2024 15:35 Ответить
Он им втирал про "благодатный огонь".
А Буба такой: я понял нада лампу потереть ,, и сказать крекс пекс, дай Кокс.. у папыРима : фейспалм
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14.06.2024 15:42 Ответить
у папы куча болячек и исходя из возраста- деменция
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14.06.2024 16:03 Ответить
"голубка" тихенько пустить )
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14.06.2024 16:18 Ответить
Тяжко було зє знаходитись у соборі святого Петра!
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14.06.2024 18:11 Ответить
Потужно зазирнув у чоколядне вічко хоча б цьому діячеві? Бо ******* і сі вінніпухові не зрослось.
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14.06.2024 15:34 Ответить
а що б сказав папа, якби зустрівся з путіним..., ну с Зеленським зрозуміло - ви там не дуже відбивайтесь, а то вб'єте когось випадково..., а путіну що можна сказати? убєйся об стену, син мой, мир скажет тебе спасибо...
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14.06.2024 15:36 Ответить
Папі 88 рочків. Ще один маразматик керує світом.
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14.06.2024 15:38 Ответить
Папа из Рима передал привет маме Риме! Больше существенного не произошло!
Насчет вывоза бабла в банк ватникана исповеданья и мессы уже порешал ермак
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14.06.2024 15:44 Ответить
шоу маст гоу он
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14.06.2024 15:46 Ответить
Розміщував у банку Ватикану те, що вкрав?? Відсотки обговорювали?
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14.06.2024 15:50 Ответить
То Папа вже енергетик, чи домовлялися про свічки і лампадки?
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14.06.2024 15:59 Ответить
При нагоді обмінялися реквізитами офшорів.
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14.06.2024 16:01 Ответить
ще "формулою папи" запропонував зєліну формулу доповнити. приблизно такою, як він в заставці відео на руках показує. крупною короче ))
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14.06.2024 16:15 Ответить
**** знав з ким зустрічатися .
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14.06.2024 16:33 Ответить
ЗЕ "общак" привіз до банку Ватікану
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14.06.2024 16:40 Ответить
"Дякую Його Святості за молитви за мир для України, духовну близькість із нашим народом та гуманітарну допомогу для наших людей"- В.Зеленський. Криворіжський жид-українофоб,я чисто уточнити,ти від імені Ізраїлю йому дякуєш?Бо нас,українських католиків,цей аргентинський презерватив,відсторонив від католицької церкви,позбавив нас можливості вибрати наступного папу,не надавши сан митрополита блаженнішому Святославу,це трапилося вперше,з часів Йосипа Сліпого.
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14.06.2024 16:50 Ответить
Підтримую вас , хоча сама римо - католичка .
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14.06.2024 17:04 Ответить
За гру на рояі без рук зє пояснив минулого разу,а зараз прохав Папу перейменувати собор Петра на Вовочкин.😀
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14.06.2024 18:06 Ответить
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14.06.2024 18:11 Ответить
 
 