Ferrexpo закупила десять новых автомобилей для нужд обороны Украины: общая стоимость составила 14 млн грн

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Командование корпусов Объединенных сил, Десантно-штурмовых войск и 38-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины получили от горной компании Ferrexpo десять новых пикапов Mitsubishi L200, которые будут способствовать обороне страны. Всего на данные автомобили компания Ferrexpo направила 14 млн грн - каждый по 1 млн 400 тыс грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Военные, которые получили новые автомобили, отметили, что пикапы обеспечивают уверенность в надежности и выполнении задач. Поэтому машины будут использоваться для выполнения работ различной сложности на участках фронта и в тылу. Среди задач, для которых автомобили пригодятся, военные перечислили перевозки личного состава, логистику гуманитарных грузов и эвакуацию раненых.

"Наше подразделение уже имеет в пользовании подобные автомобили. Они хорошо себя зарекомендовали, не ломаются. Есть такие, что волонтеры передавали, есть немножко старые. Но они все очень хорошо работают и выполняют боевые задачи. Поэтому надеюсь, что и эти машины нам тоже будут хорошо служить",- сказал журналистам военный по имени Александр.

Защитники Украины вручили представителям Ferrexpo грамоты и флаги воинских частей в знак благодарности за постоянную поддержку.

"Для преодоления гуманитарного кризиса предприятия компании Ferrexpo выделили сотни тонн продуктов, медикаментов, десятки единиц коммунальной и тысячи единиц электронной техники. В целом, за два последних года компания выделила более 970 миллионов гривен, которые были направлены на гуманитарную помощь украинцам в 12 областях и силам обороны государства", - отметил Виктор Лотоус, глава правления Полтавского горно-обогатительного комбината, который входит в группу Ferrexpo.

Руководитель подчеркнул, что компания оказывает гуманитарную поддержку Вооруженным силам Украины с 2014 года. С начала же полномасштабного вторжения Ferrexpo уже передала более 150 автомобилей на нужды обороны Украины.

Военные подчеркивают, что эта поддержка является весомым вкладом в укрепление обороноспособности Украины.