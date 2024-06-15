16 июня отключения света не прогнозируются, - "Укрэнерго"

Завтра, 16 июня, по всей Украине не планируются отключения света, что связано со снижением потребления в выходные.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, завтра, 16 июня, по всей территории Украины применение мер ограничения не прогнозируется. Причина - снижение потребления в выходной день.

В "Укрэнерго" добавили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно.

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