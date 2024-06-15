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16 июня отключения света не прогнозируются, - "Укрэнерго"

16 червня світло не вимикатимуть

Завтра, 16 июня, по всей Украине не планируются отключения света, что связано со снижением потребления в выходные.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, завтра, 16 июня, по всей территории Украины применение мер ограничения не прогнозируется. Причина - снижение потребления в выходной день.

В "Укрэнерго" добавили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно.

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Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2170) Укрэнерго (659) отключение света (424)


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Топ комментарии
+3
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15.06.2024 18:50
+2
Марино, поставте собі на квартиру/будинок реле напруги. Бажано-на дін-рейку на електрощиті, а не окреме у розетку. При перевищенні напруги (яку ви можете запрогромувати) буде вимикатися елекроенергія-збережете блоки живлення різних пристроїв. При надмірному падінні напруги та різких стрибках-збережете компресор холодильника.
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15.06.2024 20:54
+2
Розетки - навряд чи, а ось та технiка, що була ввiмкнена в розетку - цiлком можливо, за винятком праски, бойлера i т.п. Реле-обмежувач напруги може допомогти
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15.06.2024 20:54
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А сьогодня чому відключають?
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15.06.2024 18:49 Ответить
Бо всі працюють і лупить дощ))))
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15.06.2024 18:51 Ответить
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15.06.2024 18:50 Ответить
Работница из бухгалтерии рассказывает:
-Эти сисадмины - шаманы. Перестал комп грузиться. Пришел. Упал на колени. Поднял руки. 2 раза поклонился. Заработало.
Рассказывает сисадмин:
***, эта курица крутилась на стуле, намотала и выдернула шнур питания. Шо им дурами говорить. Нагнулся, вставил в розетку
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15.06.2024 19:39 Ответить
Заспокоюють народ після того, як Шольц злив шоблу
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15.06.2024 18:57 Ответить
На гілляку Укренерго!
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15.06.2024 19:16 Ответить
На ліхтарі!!)) Гарно бовтатись будуть..з підсвіткою...
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15.06.2024 20:37 Ответить
Спасибо нашим полтавским энергетикам влупили в понедельник 290 В и еще доказывали мне что у них наоборот напряжение упало,на выходе накрылось в клубе четыре дорогих батареи которые интернет поддерживали а с рэсовцев как с гуся вода.
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15.06.2024 19:22 Ответить
Цікаво..а розетки таким чином можуть навернутись?
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15.06.2024 20:40 Ответить
Марино, поставте собі на квартиру/будинок реле напруги. Бажано-на дін-рейку на електрощиті, а не окреме у розетку. При перевищенні напруги (яку ви можете запрогромувати) буде вимикатися елекроенергія-збережете блоки живлення різних пристроїв. При надмірному падінні напруги та різких стрибках-збережете компресор холодильника.
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15.06.2024 20:54 Ответить
Дякую, але у щиток ставити анреал..стибрять..мабудь таки прийдеться його до квартири переносити..
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15.06.2024 20:58 Ответить
На дверцята щитку можна наварити петлі та повісити замок ) Але, звсіно, що власний електрощиток у квартирі-це зручніше та функціональніше. Там можна розмістити і різні Wi-Fi вимикачі-елементи розумного дому. А про реле напруги у наші часи забувати не можна-воно точно зайвим не буде для збереження техніки.
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15.06.2024 21:06 Ответить
Дякую
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15.06.2024 22:02 Ответить
Розетки - навряд чи, а ось та технiка, що була ввiмкнена в розетку - цiлком можливо, за винятком праски, бойлера i т.п. Реле-обмежувач напруги може допомогти
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15.06.2024 20:54 Ответить
Та дві перестали працювати після світломузики від ДТЕК.
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15.06.2024 20:55 Ответить
Самі розетки від вимикання елекрики (якшо усередині них немає укихось розумних Wi-Fi пристроїв чи подібного) поламатися не можуть-вони суто механічні. Перевірте розетки іншими пристроями, або перевірте автоматичні вимикачі на щитку.
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15.06.2024 20:59 Ответить
Та все перевірено. То вже тупо електрика треба викликати..бо може із самою проводкою щось, бо не мідна - а люмінієва. Привід зробити ремонт)) а заодно й щиток перенести..
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15.06.2024 22:05 Ответить
Можливо, пiдгорiлi дроти саме в розетцi або клемнiй коробцi (дозi)
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15.06.2024 21:05 Ответить
Батареї не накриються, скоріше-блоки живлення. Стабілізатори на таке поставте.
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15.06.2024 20:48 Ответить
 
 