16 июня отключения света не прогнозируются, - "Укрэнерго"
Завтра, 16 июня, по всей Украине не планируются отключения света, что связано со снижением потребления в выходные.
Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, завтра, 16 июня, по всей территории Украины применение мер ограничения не прогнозируется. Причина - снижение потребления в выходной день.
В "Укрэнерго" добавили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно.
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