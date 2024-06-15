16 червня відключення світла не прогнозуються, - "Укренерго"
Завтра, 16 червня, по всій Україні не плануються відключення світла, що пов’язано зі зниженням споживання у вихідні.
Про це повідомили в "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, завтра, 16 червня, по всій території України застосування заходів обмеження не прогнозується. Причина – зниження споживання у вихідний день.
В "Укренерго" додали, що в разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.
Топ коментарі
+3 Алекс Скела
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+2 Alex O #513819
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+2 superdexter sidorov
показати весь коментар15.06.2024 20:54
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