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16 червня відключення світла не прогнозуються, - "Укренерго"

16 червня світло не вимикатимуть

Завтра, 16 червня, по всій Україні не плануються відключення світла, що пов’язано зі зниженням споживання у вихідні.

Про це повідомили в "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, завтра, 16 червня, по всій території України застосування заходів обмеження не прогнозується. Причина – зниження споживання у вихідний день.

В "Укренерго" додали, що в разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.

Також читайте: Окупанти обстріляли високовольтну підстанцію на Сході, були знеструмлення та перебої в русі поїздів, - Міненерго

Автор: 

електроенергія (6212) Укренерго (2699) відключення світла (1089)


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Топ коментарі
+3
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15.06.2024 18:50
+2
Марино, поставте собі на квартиру/будинок реле напруги. Бажано-на дін-рейку на електрощиті, а не окреме у розетку. При перевищенні напруги (яку ви можете запрогромувати) буде вимикатися елекроенергія-збережете блоки живлення різних пристроїв. При надмірному падінні напруги та різких стрибках-збережете компресор холодильника.
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15.06.2024 20:54
+2
Розетки - навряд чи, а ось та технiка, що була ввiмкнена в розетку - цiлком можливо, за винятком праски, бойлера i т.п. Реле-обмежувач напруги може допомогти
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15.06.2024 20:54
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А сьогодня чому відключають?
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15.06.2024 18:49 Відповісти
Бо всі працюють і лупить дощ))))
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15.06.2024 18:51 Відповісти
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15.06.2024 18:50 Відповісти
Работница из бухгалтерии рассказывает:
-Эти сисадмины - шаманы. Перестал комп грузиться. Пришел. Упал на колени. Поднял руки. 2 раза поклонился. Заработало.
Рассказывает сисадмин:
***, эта курица крутилась на стуле, намотала и выдернула шнур питания. Шо им дурами говорить. Нагнулся, вставил в розетку
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15.06.2024 19:39 Відповісти
Заспокоюють народ після того, як Шольц злив шоблу
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15.06.2024 18:57 Відповісти
На гілляку Укренерго!
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15.06.2024 19:16 Відповісти
На ліхтарі!!)) Гарно бовтатись будуть..з підсвіткою...
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15.06.2024 20:37 Відповісти
Спасибо нашим полтавским энергетикам влупили в понедельник 290 В и еще доказывали мне что у них наоборот напряжение упало,на выходе накрылось в клубе четыре дорогих батареи которые интернет поддерживали а с рэсовцев как с гуся вода.
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15.06.2024 19:22 Відповісти
Цікаво..а розетки таким чином можуть навернутись?
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15.06.2024 20:40 Відповісти
Марино, поставте собі на квартиру/будинок реле напруги. Бажано-на дін-рейку на електрощиті, а не окреме у розетку. При перевищенні напруги (яку ви можете запрогромувати) буде вимикатися елекроенергія-збережете блоки живлення різних пристроїв. При надмірному падінні напруги та різких стрибках-збережете компресор холодильника.
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15.06.2024 20:54 Відповісти
Дякую, але у щиток ставити анреал..стибрять..мабудь таки прийдеться його до квартири переносити..
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15.06.2024 20:58 Відповісти
На дверцята щитку можна наварити петлі та повісити замок ) Але, звсіно, що власний електрощиток у квартирі-це зручніше та функціональніше. Там можна розмістити і різні Wi-Fi вимикачі-елементи розумного дому. А про реле напруги у наші часи забувати не можна-воно точно зайвим не буде для збереження техніки.
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15.06.2024 21:06 Відповісти
Дякую
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15.06.2024 22:02 Відповісти
Розетки - навряд чи, а ось та технiка, що була ввiмкнена в розетку - цiлком можливо, за винятком праски, бойлера i т.п. Реле-обмежувач напруги може допомогти
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15.06.2024 20:54 Відповісти
Та дві перестали працювати після світломузики від ДТЕК.
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15.06.2024 20:55 Відповісти
Самі розетки від вимикання елекрики (якшо усередині них немає укихось розумних Wi-Fi пристроїв чи подібного) поламатися не можуть-вони суто механічні. Перевірте розетки іншими пристроями, або перевірте автоматичні вимикачі на щитку.
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15.06.2024 20:59 Відповісти
Та все перевірено. То вже тупо електрика треба викликати..бо може із самою проводкою щось, бо не мідна - а люмінієва. Привід зробити ремонт)) а заодно й щиток перенести..
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15.06.2024 22:05 Відповісти
Можливо, пiдгорiлi дроти саме в розетцi або клемнiй коробцi (дозi)
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15.06.2024 21:05 Відповісти
Батареї не накриються, скоріше-блоки живлення. Стабілізатори на таке поставте.
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15.06.2024 20:48 Відповісти
 
 