16 червня відключення світла не прогнозуються, - "Укренерго"

Завтра, 16 червня, по всій Україні не плануються відключення світла, що пов’язано зі зниженням споживання у вихідні.

Про це повідомили в "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, завтра, 16 червня, по всій території України застосування заходів обмеження не прогнозується. Причина – зниження споживання у вихідний день.

В "Укренерго" додали, що в разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.

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