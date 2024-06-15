Окупанти обстріляли високовольтну підстанцію на Сході, були знеструмлення та перебої в русі поїздів, - Міненерго

Сьогодні, 15 червня, застосування графіків погодинних відключень заплановано з 8:00 до 23:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

"Сьогодні вранці Україна на запит Польщі отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни", - йдеться у повідомленні.

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Обстріли енергетичної інфраструктури

За даними Міненерго, ворог завдав удару по одній з високовольтних підстанцій у східному регіоні. В результаті були знеструмлення побутових споживачів, а також сталися перебої в русі поїздів. Споживачів частково заживлено, тривають відновлювальні роботи.

У Чернігівській області ворог обстріляв повітряну лінію обленерго. Внаслідок цього було одномоментно знеструмлено 1765 абонентів у 12 населених пунктах.