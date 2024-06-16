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Президент Финляндии Стубб призвал Китай повлиять на Путина для завершения войны в Украине

Президент Фінляндії Александр Стубб

Китай, приложив усилия, мог бы сыграть значительную роль в установлении мира в Украине.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб во время Глобального саммита мира в Швейцарии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Я настойчиво призываю Китай, что он мог бы повлиять на Путина, положить конец этой войне", - заявил Стубб.

Одновременно с КНР финский президент подчеркнул важность участия Глобального Юга в достижении мира.

Он отметил, что в Саммите мира участвует много представителей из Латинской Америки, Африки, Азии и, особенно, Ближнего Востока.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина начинает путь к миру с позиции силы, намного сильнее трех недель назад, - президент Финляндии Стубб

"Это дает надежду, что мы сможем выйти на путь мира, и я считаю важным, чтобы это произошло на условмиях Украины", - заявил политик.

Также Стубб обратился к Путину с призывом прекратить войну и отверг так называемый "мирный план" РФ.

Автор: 

Финляндия (965) Стубб Александр (85)


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Топ комментарии
+9
китай залишається одним і ЄДИНИМ спонсором війни!

війна тримається тільки на тому, що китай пічкає росію грошами за нафту!

китай фінансує вбивства людей в Україні!

Якби не китай - ця війна вже б давно закінчилась!
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16.06.2024 08:57
+9
Китай заробляє на цій війні , для чого йому відмовлятись від прибутку ? скільки китайських дронів купила Україна , на яку суму ?
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16.06.2024 09:12
+8
росія воює, а китай спонсорує цю війну.
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16.06.2024 08:58
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китай залишається одним і ЄДИНИМ спонсором війни!

війна тримається тільки на тому, що китай пічкає росію грошами за нафту!

китай фінансує вбивства людей в Україні!

Якби не китай - ця війна вже б давно закінчилась!
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16.06.2024 08:57 Ответить
росія воює, а китай спонсорує цю війну.
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16.06.2024 08:58 Ответить
Китай русню і спонукав до війни, бо йому потрібні території із багатими на певні копалини надра. Жовтопикі завди роблять все чужими руками
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16.06.2024 08:59 Ответить
Якщо у Росії не стане нафти, то її нікоди буде і продавати - китайці зможуть розслабитись.
Недопалки на Уренгойських родовищах літають щодня, ніколи не знєш, куди їх занесе ...
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16.06.2024 09:01 Ответить
нікуди - ні в китай, ні в індію, ні ще кудись ...
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16.06.2024 09:02 Ответить
До Китаю вже хер достукаєшся - вбилися в пір"я
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16.06.2024 09:06 Ответить
Китай виснажує США та країни Заходу щоб у майбутньому захопити Тайвань, паРашу та інші країни
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16.06.2024 09:12 Ответить
Китай заробляє на цій війні , для чого йому відмовлятись від прибутку ? скільки китайських дронів купила Україна , на яку суму ?
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16.06.2024 09:12 Ответить
Мавиков и Аутелов? Там безумное количество было куплено да...
Под 100 тысяч за два года.
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16.06.2024 10:09 Ответить
я думаю в тричі більше .
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16.06.2024 11:10 Ответить
Китай вже впливає на москальщину , але не так як-би ми цього хотіли .
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16.06.2024 09:48 Ответить
15.‎06.‎2024

‎Станом на 01.‎05.‎2024 у складі 155 обрмп, в/ч 30926 ЗС РФ мпд Владивосток, РФ існував штурмовий підрозділ який складався з жителів китайської провінції ********* (кит.呼伦贝尔市 ), Внутрішня Монголія, КНР, який приймав безпосередню участь в бойових діях на боці РФ. Останнє місце бойової дислокації - н.п Брилівка, Херсонської області.
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16.06.2024 10:05 Ответить
Ну так соберите международную деленацию Европейских стран и вперед в Пекин на поклон императору Си...
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16.06.2024 10:08 Ответить
Я вважаю, що мета китайської влади диктатора Си полягає в тому щоб з усих боків лунали для них отакі заклики, прохання, умовляння, аби підкреслити свою значимість і те, що без нього начебто немає можливості подолати військові конфлікти у світі і тим самим примушувати властолюбців які марять вічним правлінням йти під крило Китаю, який мріє підкорити собі пів світу. І тут божевільний пу прийшовся йому в нагоді як і вічно «стурбований» і не рішучий Захід та США, які досі не розуміють як їх млявість плодить диктаторів
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16.06.2024 12:04 Ответить
Як можна закликати впливати одного подільника на іншого? Дивує ця постійна маячня від західних політиків
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16.06.2024 16:52 Ответить
 
 