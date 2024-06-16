Президент Финляндии Стубб призвал Китай повлиять на Путина для завершения войны в Украине

Китай, приложив усилия, мог бы сыграть значительную роль в установлении мира в Украине.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб во время Глобального саммита мира в Швейцарии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Я настойчиво призываю Китай, что он мог бы повлиять на Путина, положить конец этой войне", - заявил Стубб.

Одновременно с КНР финский президент подчеркнул важность участия Глобального Юга в достижении мира.

Он отметил, что в Саммите мира участвует много представителей из Латинской Америки, Африки, Азии и, особенно, Ближнего Востока.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина начинает путь к миру с позиции силы, намного сильнее трех недель назад, - президент Финляндии Стубб

"Это дает надежду, что мы сможем выйти на путь мира, и я считаю важным, чтобы это произошло на условмиях Украины", - заявил политик.

Также Стубб обратился к Путину с призывом прекратить войну и отверг так называемый "мирный план" РФ.