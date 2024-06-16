Президент Финляндии Стубб призвал Китай повлиять на Путина для завершения войны в Украине
Китай, приложив усилия, мог бы сыграть значительную роль в установлении мира в Украине.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб во время Глобального саммита мира в Швейцарии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
"Я настойчиво призываю Китай, что он мог бы повлиять на Путина, положить конец этой войне", - заявил Стубб.
Одновременно с КНР финский президент подчеркнул важность участия Глобального Юга в достижении мира.
Он отметил, что в Саммите мира участвует много представителей из Латинской Америки, Африки, Азии и, особенно, Ближнего Востока.
"Это дает надежду, что мы сможем выйти на путь мира, и я считаю важным, чтобы это произошло на условмиях Украины", - заявил политик.
Также Стубб обратился к Путину с призывом прекратить войну и отверг так называемый "мирный план" РФ.
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Якби не китай - ця війна вже б давно закінчилась!
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Станом на 01.05.2024 у складі 155 обрмп, в/ч 30926 ЗС РФ мпд Владивосток, РФ існував штурмовий підрозділ який складався з жителів китайської провінції ********* (кит.呼伦贝尔市 ), Внутрішня Монголія, КНР, який приймав безпосередню участь в бойових діях на боці РФ. Останнє місце бойової дислокації - н.п Брилівка, Херсонської області.