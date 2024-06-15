Украина начинает путь к миру с позиции силы, намного сильнее трех недель назад, - президент Финляндии Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что сейчас Украина намного сильнее, чем три недели назад или три месяца назад.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в выступлении на пленарном заседании Глобального саммита мира в Швейцарии.
Относительно перспектив саммита Стубб отметил, что последняя неделя "была замечательной для мира".
"Почему? Из-за этого саммита, из-за саммита G7, из-за решения относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС на этой неделе и из-за поддержки, которую наши союзники по НАТО оказывают Украине", - пояснил он.
Также он отметил, что в связи с этим "Украина на самом деле начинает путь к миру с позиции силы, гораздо более сильной, чем три недели назад или, нечего и говорить, три месяца назад".
По мнению Стубба, нынешний саммит мира должен обязательно иметь определенное продолжение, потому что "мир - это не состояние, а всегда процесс".
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Вони ведуть переучьот населення земної кулі , щоб сказати, що за їхню правду стоїть більшість населення .АГА!!!
а ще там кажуть , пройшла епоха коли українці невистачання гармат заміщувиали невисачанням дронів . Вони в охєнії- там переннасищеня й того вже й іншого ... треба все бігом забрати у Північної Кореї в Пінвінчим Вєтнамом, усі по 4 чи 5 захистів ПВО що в них є
Весело ... А КАраганов суперзвєзда - бахнуть креатівна ядеркой, шаб мір ачнулся . Ну той самий мір котрого по душах менше ...
А поки раша окупує територію України, а не навпаки, про яку позицію сили йде мова?