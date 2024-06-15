Україна починає шлях до миру з позиції сили, набагато сильнішою, ніж три тижні тому, - президент Фінляндії Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що нині Україна є набагато сильнішою, ніж три тижні тому чи й три місяці тому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав у виступі на пленарному засіданні Глобального саміту миру у Швейцарії.

Стосовно перспектив саміту Стубб зауважив, що останній тиждень "був чудовим для миру".

"Чому? Через цей саміт, через саміт G7, через рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС цього тижня і через підтримку, яку наші союзники НАТО надають Україні", – пояснив він.

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Також він зазначив, що з огляду на це " Україна насправді починає шлях до миру з позиції сили, набагато сильнішою, ніж три тижні тому чи, годі й казати, три місяці тому".

На думку Стубба, нинішній саміт миру повинен обов’язково мати певне продовження, тому що "мир – це не стан, а завжди процес".

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