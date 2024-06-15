Україна починає шлях до миру з позиції сили, набагато сильнішою, ніж три тижні тому, - президент Фінляндії Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що нині Україна є набагато сильнішою, ніж три тижні тому чи й три місяці тому.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав у виступі на пленарному засіданні Глобального саміту миру у Швейцарії.
Стосовно перспектив саміту Стубб зауважив, що останній тиждень "був чудовим для миру".
"Чому? Через цей саміт, через саміт G7, через рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС цього тижня і через підтримку, яку наші союзники НАТО надають Україні", – пояснив він.
Також він зазначив, що з огляду на це " Україна насправді починає шлях до миру з позиції сили, набагато сильнішою, ніж три тижні тому чи, годі й казати, три місяці тому".
На думку Стубба, нинішній саміт миру повинен обов’язково мати певне продовження, тому що "мир – це не стан, а завжди процес".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вони ведуть переучьот населення земної кулі , щоб сказати, що за їхню правду стоїть більшість населення .АГА!!!
а ще там кажуть , пройшла епоха коли українці невистачання гармат заміщувиали невисачанням дронів . Вони в охєнії- там переннасищеня й того вже й іншого ... треба все бігом забрати у Північної Кореї в Пінвінчим Вєтнамом, усі по 4 чи 5 захистів ПВО що в них є
Весело ... А КАраганов суперзвєзда - бахнуть креатівна ядеркой, шаб мір ачнулся . Ну той самий мір котрого по душах менше ...
А поки раша окупує територію України, а не навпаки, про яку позицію сили йде мова?