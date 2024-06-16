Если РФ не согласится с условиями мира, мы заставим ее сдаться, - Мелони

Кремль должен согласиться с условиями окончания войны, определенными Украиной и международным сообществом.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время второго пленарного заседания саммита мира, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Защищать Украину - значит объединить все усилия международного сообщества для защиты Украины. Если Россия не согласится с условиями, мы заставим ее сдаться. Нам надо установить минимальные условия для этой дискуссии", - сказала она.

Мелони еще раз подчеркнула, что война в Украине - это агрессия против государства.

"Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться, как считает президент Путин. Это не будет так. Ставить такие условия очень не правильно. Надо развеять нарративы путинской пропаганды. Сейчас идет дискуссия по трем важным вопросам - продовольственная, радиационная, гуманитарная безопасность. И мы должны посмотреть, что мы можем построить на базе сегодняшней дискуссии. Италия и дальше хотела бы участвовать в этом и помочь Украине смотреть в будущее", - констатировала премьер.