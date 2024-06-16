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Новости Война
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Если РФ не согласится с условиями мира, мы заставим ее сдаться, - Мелони

мелоні

Кремль должен согласиться с условиями окончания войны, определенными Украиной и международным сообществом.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время второго пленарного заседания саммита мира, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Защищать Украину - значит объединить все усилия международного сообщества для защиты Украины. Если Россия не согласится с условиями, мы заставим ее сдаться. Нам надо установить минимальные условия для этой дискуссии", - сказала она.

Мелони еще раз подчеркнула, что война в Украине - это агрессия против государства.

"Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться, как считает президент Путин. Это не будет так. Ставить такие условия очень не правильно. Надо развеять нарративы путинской пропаганды. Сейчас идет дискуссия по трем важным вопросам - продовольственная, радиационная, гуманитарная безопасность. И мы должны посмотреть, что мы можем построить на базе сегодняшней дискуссии. Италия и дальше хотела бы участвовать в этом и помочь Украине смотреть в будущее", - констатировала премьер.

Автор: 

россия (95687) Джорджа Мелони (114)


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Топ комментарии
+21
На облік встаєш і документи носиш і ніхто ніяку дичину не творить. Або ссишься і вдома мовчки сидиш. Задовбали вже своєю тупістю.
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16.06.2024 14:38
+20
в ТЦК багато поранених ветеранів, криса ти
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16.06.2024 14:33
+19
Факт, тому що найбойовіші наші юніти, які збираються битися до останнього, - депутати, чиновники, прокурори, ті, хто виїхав, мажори, ТЦК, криміналітет, тиловики та інші - безпосередньо в самих бойових діях участі не братимуть.

А ті, які не найбойовіші юніти, то тих уже останніх на дорогах і перехрестях вигрібають. Важко сказати на скільки ще таких мирних і рішучих самітів їх залишиться
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16.06.2024 14:31
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Які вони суворі наші союзники.....
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16.06.2024 14:23 Ответить
сеньорі Джорджи вірю !
вона фашистка, між іншим

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16.06.2024 14:37 Ответить
З правого політичного , так би мовити, спектру. Все ж.
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16.06.2024 15:01 Ответить
Це не вона «фашист-ка», це ти 3.14-здун



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16.06.2024 15:10 Ответить
а як пан оцінює "інтегральний націоналізм" ОУН ?

не важливо яка політична система, важливо те, як вона працює

Основні засади інтегрального націоналізму за Донцовим
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Нація - абсолютна цінність.
Політичні партії, класи повинні поєднатися заради Вищої мети.
Вища https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0 мета - незалежність держави.
Мета виправдовує всі засоби.
Майбутню державу повинен очолити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C вождь , керманич з необмеженою владою.
Соціально-економічні питання - другорядні; скоріш за все держава буде аграрною, з розвинутою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F кооперацією і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1 капіталістичною промисловістю . Необхідно діяти, відкинувши будь-які політичні дискусії.
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16.06.2024 17:27 Ответить
Вожді ~ у туземців, цар-хуйло у рабссіян,

а в Україні-Русі ніколи монархів не було, й князі давньоруські завжди на важливі рішення збирали народне Віче, а по меншим питанням приймали разом з дружиною (тобто з військом, а не з жінкою).

так само і Гетьмани діяли виключно за погодженням із козацькою Старшиною
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16.06.2024 17:54 Ответить
Даниило Романович (1201 - 1264) - король Русі (1253-1264), Князь галицький (1205-1206, 1211-1212, 1230-1232, 1233-1234, 1238-1264).За Данила Романовича були побудовані такі міста як Холм, Львів, Кременець, Данилів, Стіжок, відновлений Дорогочин. Після Батиєвої навали князь став данником Орди, але намагався проводити власну політику та відстояти незалежність Русі. 1253 року Данило Романович був коронований в Дорогичині і став королем України-Руси. Похований у столиці королівства - місті Холм.
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17.06.2024 01:05 Ответить
Бл*яя

Данила «Галицький» ~ зрадник, який замість того, щоб зібрати військо збіг з Києва в той час, як Батий готувався до облоги, підірвав бойовий дух і ще й забрав з собою частину гарнізону.

за Данилу «круля» краще помовчи…
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17.06.2024 01:17 Ответить
Ви сказали, що монархів небуло, я відповів вам культурно, кому цікаво той знайде інформацію .
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17.06.2024 01:24 Ответить
Останній князь, який за рахунок знищення Держави став монархом (але не всієї держави, а лише частини західних територій).

не треба перекручувати
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17.06.2024 01:34 Ответить
Це ви перекручуєте і додаєте щось від себе , визнайте, що помилилися. Дискусія завершена.
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17.06.2024 01:38 Ответить
У нас нема жодного союзника..є тільки партнери
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16.06.2024 14:51 Ответить
українців на жаль мало для такої хорошої мети
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16.06.2024 14:24 Ответить
Факт, тому що найбойовіші наші юніти, які збираються битися до останнього, - депутати, чиновники, прокурори, ті, хто виїхав, мажори, ТЦК, криміналітет, тиловики та інші - безпосередньо в самих бойових діях участі не братимуть.

А ті, які не найбойовіші юніти, то тих уже останніх на дорогах і перехрестях вигрібають. Важко сказати на скільки ще таких мирних і рішучих самітів їх залишиться
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16.06.2024 14:31 Ответить
в ТЦК багато поранених ветеранів, криса ти
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16.06.2024 14:33 Ответить
а це не дає їм право творити ту дичину яка останнім часом у всіх новинах.
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16.06.2024 14:37 Ответить
На облік встаєш і документи носиш і ніхто ніяку дичину не творить. Або ссишься і вдома мовчки сидиш. Задовбали вже своєю тупістю.
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16.06.2024 14:38 Ответить
і на все погоджуєшся і рота не розкриваєш щоб їм перечити інакше тяжкий приступ епілепсії і поїздка в травмпункт
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16.06.2024 14:41 Ответить
Якщо на обліку - достатньо погоджуватись показати облікові документи.

Цих ухиляшей-невдах за всю війну: до сотні тікток-рагулів (і щє й локалізовані випадки перевищення повноважень ТЦК в основному тільки в сєпарському Закарпатті і Одесі) на десятки тисяч мобілізованих, а виття стоїть тільки про них і про них, про них і про них. Не набридло щє?
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16.06.2024 14:49 Ответить
гонорово носять документи і стають на облік тільки узаконені ухилянти.
а коли роботягу хапають на вулиці і запихують в бусік незламності і плювати на твої права то спротив виникає сам по собі.
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16.06.2024 14:55 Ответить
Ті хто купив бронь, корочки або отримав їх за знайомством, той про перевищення повноважень ТЦК писати не буде - це логічно
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16.06.2024 15:20 Ответить
І ніяк не дає право ухилянтам не виконувати статтю 65 конституції України. Після сьогоднішнього відео з гомік параду,де стояли якийсь гоміки військові. Я не знаю навіть,яким тепер вас, ухилянтів,словом обзивати. Бо навіть гомік є більш людиною, ніж ви,уйобки,що не йдете оновлювати данні,та ховаєтеся.
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16.06.2024 16:39 Ответить
ТЦК гірші за мусорів.
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16.06.2024 14:43 Ответить
Ти гірший за кацапа
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16.06.2024 14:50 Ответить
Ти теж гірший кацапа
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16.06.2024 16:02 Ответить
Ні,бо він не ухиляється,як ти,підорасіна тупа.
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16.06.2024 16:40 Ответить
Якщо я або будь-хто інший бачить тяжкопораненого бійця, то він сам це зрозуміє. І тільки щодо важкопоранених ТЦК потрібно постійно це уточнювати. Тому що не всі можуть це побачити. Точніше побачити можуть не тільки всі, мало хто може це робити

Там, до речі, з фронту нещодавно ще один ветеран ТЦК повернувся - чемпіон ТЦК із засосів. Місяць десь там націлувався у штабі і вже з корочкою і гордим виглядом може ходити
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16.06.2024 14:45 Ответить
А тепер порахуй скільки мобілізовано і з честю захищають свою країну, чи було поранено і відправлено в тил (ти там пердів і на "тиловиків") проти кількості тікток-рагулів, тупий провал ухиляння яких потрапив на відео.
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16.06.2024 14:53 Ответить
Угу, тільки до ТЦК це жодним чином не стосується, який ти тут намагаєшся обілити
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16.06.2024 15:17 Ответить
Там такі бугаї що в двері не проходять
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16.06.2024 14:55 Ответить
Щось ти 3.14-здиш, досі поранених в ТЦК не бачив, скотиняка ти іпсошна
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16.06.2024 15:12 Ответить
Це не звільняє від відповідальності за злочини.
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16.06.2024 21:44 Ответить
Вирішує не кількість, а якість. Тому вистачить.
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16.06.2024 14:32 Ответить
Точно, зараз набір найякісніших воїнів пішов у війська, ЛКК не дасть збрехати, від 25 до 60 - усі хоч на Марс летіти, хоч із бронежилетом у повній викладці марш-кидок на 10 км готові
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16.06.2024 14:34 Ответить
Типу тобі, ухиляшу, щось про це відомо взагалі. Немає в Україні "ЛКК".
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16.06.2024 14:36 Ответить
Значить щодо самого коментаря заперечень немає, тільки щодо опечаток. Це вже добре
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16.06.2024 14:47 Ответить
Коментар ухиляша на тему, яку він в теорії знає по тіктоку і баранограму, не кажучи про відсутність практики? Було б що заперечувати...
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16.06.2024 14:55 Ответить
Для чого вистачить, це ти зі свого дивану вирішила, що вистачить?
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16.06.2024 15:45 Ответить
От тільки забула вона сказати, як саме вони змусять Росію здатися. Бо виголошувати ротом потужні та солодкі заяви вони вміють, ми в цьому переконалися за 2 роки. Але ключове питання: як саме Італія змусить путлєра здатися? Немає відповіді, отже просто гучне потрясіння повітря.
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16.06.2024 14:27 Ответить
мова не про Італію, мова про десятки країн світу і Україну в тому числі.
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16.06.2024 14:29 Ответить
достатньо що США І ІМЕЧЧИНА ПРОТИ ВСТУПУ УКРАЇНИ В НАТО.....(а всі решту країни дивляться який їм приклад подають США і Німеччина
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16.06.2024 15:12 Ответить
а італія проти навіть інструкторів прислати
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16.06.2024 23:58 Ответить
Зразу пиши, як ти збираєшся змусити путлєра здатися, бо солоденьких заяв ми вже наїлися. Тільки не пиши, що зараз буде все переможний контрнаступ, кордони 1991 і путлєр одразу вивішує білий прапор.
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16.06.2024 15:39 Ответить
Тільки не пиши що треба ухилятися від мобілізації, або якісь сльозливі пости про ухилянтів.
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16.06.2024 16:46 Ответить
Так. Але до цього часу навіть ротом боялися таке озвучувати.
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16.06.2024 14:30 Ответить
Ну тепер озвучують ротом, але питання без відповіді всеодно залишається: як змусити путлєра здатися?
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16.06.2024 15:40 Ответить
Заговорять до смерті.
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16.06.2024 15:06 Ответить
Віце - президент США і Шольц - не дослухавши таких потужних висловів - вже здиміли додому
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16.06.2024 14:31 Ответить
Смілива і крута жінка. Тепер наповнити реальним змістом - повне ембарго на торгівлю, банківські операції, судноплавство і надіслання зброї без обмежень в режимі " солнце і місяць не видно із-за дронів і ракет". московщина однак програла, а країнам Заходу і Японії треба випередити китайоз при розподілі туши мордору.
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16.06.2024 14:32 Ответить
Wishful thinking
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16.06.2024 15:41 Ответить
Джорджі Мелоні за позицію та здоровий глузд-респект...
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16.06.2024 14:38 Ответить
мАцкву заливает -

https://www.facebook.com/reel/1862939944209309
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16.06.2024 14:39 Ответить
Нас Рать. На ту мацкву.
Бажано, щоб вона спочатку згоріла вщент. А потім вже нехай змиває рештки "чорною водою".
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16.06.2024 15:10 Ответить
Ого!?
А як бути з інфою ""??? Зокрема, де вона каже: "Як повідомляє https://www.repubblica.it/esteri/2024/05/26/diretta/guerra_ucraina_russia_news_oggi-423109238/ La Rebubblica , Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловилася проти того, щоб Україна завдавала ударів західною зброєю по територіх Росії. Зазначається, що таку заяву Мелоні зробила після відповідної пропозиції генсека НАТО Єнса Столтенберга. В інтерв'ю The Economist він запропонував західним союзникам скасувати заборону на застосування їхньої зброї по цілях на російській території, Мелоні назвала таку позицію контрпродуктивною".
А також про те, що "https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3869927-konstitucia-italii-ne-dozvolae-vidpravku-soldat-ta-vikoristanna-nadanoi-zbroi-za-mezami-ukraini-taani.html конституція Італії не дозволяє відправлення солдат в Україну та використання зброї за її межами "

Що змінилося?
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16.06.2024 14:39 Ответить
пів-року тому нам не давали зброю та не дозволяли бити по расіі, зараз вже можна, щось та міняється
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16.06.2024 15:21 Ответить
Чому, є поліція, від 200тис навчених, натренованих поліцаїв на фронті буде велика сила. Є майже 1млн броней, більшу половину яких можна сміло знімати бо там узаконене ухилянство,є пенсіонери 60-70років, цей ресурс сходити раз у бій, але згідно опитувань вони найбільш мотивовані, найбільше підтримують мобілізацію, люди просто рвуться в бій.
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16.06.2024 14:42 Ответить
Окей,а ти вдома відсидишся, бо прикриваєшся пенсами 60-70років? То нехай сходять у бій, за умови що після, ти прийдеш і цим рухлядям повідсасуєш особисто. Ти ж не вмотивований , от і підіймай рухляді бойовий дух.
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16.06.2024 16:50 Ответить
Якби Америка та Європа хотіли би міцно закрутити гайки пуйлу і рашці, то це б вже зробили давним давно. Є багато важилів з яких би раша вже б капітулювала. Оці всі "самити міру", де результатом є тільки сумісне фото усіх присутніх держав, більше нічого не дасть. Поки лидор катається по всьому світу, як дурень з писаною торбою, підари беруть село за селом, територію за територією, просуваються кожен день вперед. Мабуть у оманського клоуна такий план з пуйлом.
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16.06.2024 14:49 Ответить
зачистите рашистов в италии, и дома заберите, и яхты заберите, вообщем все заберите, и отправьте голыми в лаптях домой))))))
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16.06.2024 14:55 Ответить
красуня, схоже в неї є я...
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16.06.2024 14:56 Ответить
Народ,тут стільки кацапні набігло...А ви ще з ними сперечаєтесь.
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16.06.2024 15:05 Ответить
Дуже громко сказано. А як саме примусите?
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16.06.2024 15:23 Ответить
Усі вміють гучно говорити, але ніхто не каже, як примусити, заява чистий популізм та демагогія.
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16.06.2024 15:43 Ответить
Вона його смєтьот
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16.06.2024 15:47 Ответить
Територію росії треба поділити між розвиненими країнами, а десь там за Уралом створити резервацію агресивних людожерів, яких відгородити від цивілізації колючим парканом з підведеною електрикою. Таке майбутнє має бути для рашистів
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16.06.2024 15:58 Ответить
"Россия снова стала крупнейшим поставщиком газа в Европу

В мае импорт газа из России в Европу впервые за почти два года превысил его поставки из США, несмотря на усилия ЕС по сокращению зависимости от российских ископаемых видов топлива после начала полномасштабного вторжения в Украину, пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитиков ICIS.



Издание приводит слова Тома Марзек-Мансера, главы аналитического отдела по газу в этой консалтинговой компании: «Удивительно видеть, как рыночная доля российского газа и сжиженного природного газа (СПГ) в Европе снова растет после всего, что произошло, и всех усилий по снижению зависимости и рисков в энергетических поставках».

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Москва сократила поставки трубопроводного газа в Европу, и регион увеличил импорт СПГ, который доставляется специализированными судами, при этом США стали основным его поставщиком. В сентябре 2022 года США обогнали Россию как поставщика газа в Европу, и с 2023 года на них приходилось около пятой части поставок региона.

Но в прошлом месяце российский трубопроводный газ и поставки СПГ составили 15% от общего объема поставок в ЕС, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию, согласно данным ICIS. При этом СПГ из США составил 14% поставок в регион, что является самым низким показателем с августа 2022 года.

Эти изменения происходят на фоне общего увеличения импорта российского газа в Европу, несмотря на усилия нескольких стран ЕС по введению санкций против них. Россия прекратила поставки газа по трубопроводам, соединяющим ее с северо-западной Европой, в середине 2022 года, но продолжает поставки через трубопроводы, проходящие через Украину и Турцию.

На потоки в мае повлияли временные факторы, включая отключение на крупном экспортном предприятии СПГ в США, в то время как Россия отправила больше газа через Турцию перед плановым обслуживанием в июне. Спрос на газ в Европе также остается относительно слабым, а уровни запасов находятся на рекордно высоком уровне для этого времени года.
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16.06.2024 16:31 Ответить
Краще б цього не заявляла. Тепер прострочений буде триматись з останніх сил за ... фортецю на Банковій. "Токва послє пєрємогі!"
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16.06.2024 17:44 Ответить
Було б у Заходу бажання, ***** навіть не розпочав би війну.
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16.06.2024 17:55 Ответить
Єдине що змусить кацапню здатися це повністю знищені пускові для ядерних ракет і оточена москва військами НАТО, а решта це пусті балачки ні про що.
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16.06.2024 18:39 Ответить
Говоряща піхва з двома вухами. Прослідкуйте що вона меле: "...як Тичина пише вірші, та все гірше, та все гірше..."
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16.06.2024 18:41 Ответить
Баба агонь! Браво!
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16.06.2024 19:19 Ответить
Якби вони постачали зброю, як ротом балакали, то війна вже закінчилася б.
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17.06.2024 05:46 Ответить
 
 