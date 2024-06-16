Если РФ не согласится с условиями мира, мы заставим ее сдаться, - Мелони
Кремль должен согласиться с условиями окончания войны, определенными Украиной и международным сообществом.
Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время второго пленарного заседания саммита мира, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Защищать Украину - значит объединить все усилия международного сообщества для защиты Украины. Если Россия не согласится с условиями, мы заставим ее сдаться. Нам надо установить минимальные условия для этой дискуссии", - сказала она.
Мелони еще раз подчеркнула, что война в Украине - это агрессия против государства.
"Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться, как считает президент Путин. Это не будет так. Ставить такие условия очень не правильно. Надо развеять нарративы путинской пропаганды. Сейчас идет дискуссия по трем важным вопросам - продовольственная, радиационная, гуманитарная безопасность. И мы должны посмотреть, что мы можем построить на базе сегодняшней дискуссии. Италия и дальше хотела бы участвовать в этом и помочь Украине смотреть в будущее", - констатировала премьер.
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вона фашистка, між іншим
не важливо яка політична система, важливо те, як вона працює
Основні засади інтегрального націоналізму за Донцовим
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Нація - абсолютна цінність.
Політичні партії, класи повинні поєднатися заради Вищої мети.
Вища https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0 мета - незалежність держави.
Мета виправдовує всі засоби.
Майбутню державу повинен очолити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C вождь , керманич з необмеженою владою.
Соціально-економічні питання - другорядні; скоріш за все держава буде аграрною, з розвинутою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F кооперацією і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1 капіталістичною промисловістю . Необхідно діяти, відкинувши будь-які політичні дискусії.
а в Україні-Русі ніколи монархів не було, й князі давньоруські завжди на важливі рішення збирали народне Віче, а по меншим питанням приймали разом з дружиною (тобто з військом, а не з жінкою).
так само і Гетьмани діяли виключно за погодженням із козацькою Старшиною
Данила «Галицький» ~ зрадник, який замість того, щоб зібрати військо збіг з Києва в той час, як Батий готувався до облоги, підірвав бойовий дух і ще й забрав з собою частину гарнізону.
за Данилу «круля» краще помовчи…
не треба перекручувати
А ті, які не найбойовіші юніти, то тих уже останніх на дорогах і перехрестях вигрібають. Важко сказати на скільки ще таких мирних і рішучих самітів їх залишиться
Цих ухиляшей-невдах за всю війну: до сотні тікток-рагулів (і щє й локалізовані випадки перевищення повноважень ТЦК в основному тільки в сєпарському Закарпатті і Одесі) на десятки тисяч мобілізованих, а виття стоїть тільки про них і про них, про них і про них. Не набридло щє?
а коли роботягу хапають на вулиці і запихують в бусік незламності і плювати на твої права то спротив виникає сам по собі.
Там, до речі, з фронту нещодавно ще один ветеран ТЦК повернувся - чемпіон ТЦК із засосів. Місяць десь там націлувався у штабі і вже з корочкою і гордим виглядом може ходити
https://www.facebook.com/reel/1862939944209309
Бажано, щоб вона спочатку згоріла вщент. А потім вже нехай змиває рештки "чорною водою".
А як бути з інфою ""??? Зокрема, де вона каже: "Як повідомляє https://www.repubblica.it/esteri/2024/05/26/diretta/guerra_ucraina_russia_news_oggi-423109238/ La Rebubblica , Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловилася проти того, щоб Україна завдавала ударів західною зброєю по територіх Росії. Зазначається, що таку заяву Мелоні зробила після відповідної пропозиції генсека НАТО Єнса Столтенберга. В інтерв'ю The Economist він запропонував західним союзникам скасувати заборону на застосування їхньої зброї по цілях на російській території, Мелоні назвала таку позицію контрпродуктивною".
А також про те, що "https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3869927-konstitucia-italii-ne-dozvolae-vidpravku-soldat-ta-vikoristanna-nadanoi-zbroi-za-mezami-ukraini-taani.html конституція Італії не дозволяє відправлення солдат в Україну та використання зброї за її межами "
Що змінилося?
В мае импорт газа из России в Европу впервые за почти два года превысил его поставки из США, несмотря на усилия ЕС по сокращению зависимости от российских ископаемых видов топлива после начала полномасштабного вторжения в Украину, пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитиков ICIS.
Издание приводит слова Тома Марзек-Мансера, главы аналитического отдела по газу в этой консалтинговой компании: «Удивительно видеть, как рыночная доля российского газа и сжиженного природного газа (СПГ) в Европе снова растет после всего, что произошло, и всех усилий по снижению зависимости и рисков в энергетических поставках».
После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Москва сократила поставки трубопроводного газа в Европу, и регион увеличил импорт СПГ, который доставляется специализированными судами, при этом США стали основным его поставщиком. В сентябре 2022 года США обогнали Россию как поставщика газа в Европу, и с 2023 года на них приходилось около пятой части поставок региона.
Но в прошлом месяце российский трубопроводный газ и поставки СПГ составили 15% от общего объема поставок в ЕС, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию, согласно данным ICIS. При этом СПГ из США составил 14% поставок в регион, что является самым низким показателем с августа 2022 года.
Эти изменения происходят на фоне общего увеличения импорта российского газа в Европу, несмотря на усилия нескольких стран ЕС по введению санкций против них. Россия прекратила поставки газа по трубопроводам, соединяющим ее с северо-западной Европой, в середине 2022 года, но продолжает поставки через трубопроводы, проходящие через Украину и Турцию.
На потоки в мае повлияли временные факторы, включая отключение на крупном экспортном предприятии СПГ в США, в то время как Россия отправила больше газа через Турцию перед плановым обслуживанием в июне. Спрос на газ в Европе также остается относительно слабым, а уровни запасов находятся на рекордно высоком уровне для этого времени года.