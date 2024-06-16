Один человек пострадал в результате российского обстрела поселка Антоновка на Херсонщине

16 июня российские войска обстреляли поселок Антоновка в Херсонской области и ранили одного человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской ОВА.

"В результате российского обстрела Антоновки пострадала местная жительница. Во время вражеской атаки она находилась во дворе своего дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у 46-летней женщины диагностировали взрывную и мозговую травмы, а также - контузию.

Медики оказали ей помощь на месте. От госпитализации потерпевшая отказалась.

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