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Россияне обстреляли 4 громады на Сумщине в течение 16 июня

Російські обстріли Сумщини 16 червня

В течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 35 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.

В частности обстрелам подверглись:

  • Юнаковская громада: враг бил из ствольной артиллерии (2 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Великописаревская громада: с территории рф осуществлены авиаобстрелы с вертолетов НАР (16 взрывов).
  • Краснопольская громада: зафиксирован артобстрел (10 взрывов).

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Автор: 

обстрел (27379) Сумская область (3172)


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16.06.2024 21:17 Ответить
 
 