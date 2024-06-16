Россияне обстреляли 4 громады на Сумщине в течение 16 июня
В течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 35 взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.
В частности обстрелам подверглись:
- Юнаковская громада: враг бил из ствольной артиллерии (2 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Великописаревская громада: с территории рф осуществлены авиаобстрелы с вертолетов НАР (16 взрывов).
- Краснопольская громада: зафиксирован артобстрел (10 взрывов).
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показать весь комментарий16.06.2024 21:17 Ответить Мне нравится 0
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