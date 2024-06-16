Россияне обстреляли 4 громады на Сумщине в течение 16 июня

В течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 35 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.

В частности обстрелам подверглись:

Юнаковская громада: враг бил из ствольной артиллерии (2 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады.

Великописаревская громада: с территории рф осуществлены авиаобстрелы с вертолетов НАР (16 взрывов).

Краснопольская громада: зафиксирован артобстрел (10 взрывов).

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