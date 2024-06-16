Наблюдается уменьшение количества вражеских обстрелов Сумщины, - ОТГВ "Северск"

Сейчас интенсивность вражеских обстрелов Сумщины несколько уменьшилась, впрочем враг до сих пор продолжает терроризировать мирное население региона.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мы видим некоторое уменьшение количества обстрелов, но это может быть связано с погодными условиями, техническими сложностями у противника", - сказал Мысник.

В то же время он отметил, что россияне продолжают терроризировать мирное население Сумщины и проверять на прочность украинскую оборону, сковывая Силы обороны вдоль всей границы.

"В последнее время очень активно применяются технические средства - и мы применяем, и со стороны врага. Это беспилотные летательные аппараты как разведывательные, так и ударные, средства радиоэлектронной борьбы, другие технические средства", - отметил Мысник.

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По его словам, благодаря техническим средствам украинские военные пытаются вычислять диверсионные группы еще на вражеской территории.

Мысник также заверил, что по другую сторону границы есть определенное количество российских войск, однако их сосредоточения не наблюдается.

По данным ОВА, ночью и утром армия РФ 8 раз обстреляла Сумскую область, зафиксировано 27 взрывов.