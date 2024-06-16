Ночью и утром армия РФ 8 раз обстреляла Сумщину, зафиксировано 27 взрывов
Сегодня, 16 июня, ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 27 взрывов.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под ударами россиян находились Хотинская, Великописаревская, Есманьская, Середино-Будская громады. Для обстрелов оккупанты применяли минометы, БпЛА, FPV-дроны.
По Великописаревской громаде враг бил из минометов (9 взрывов) и с вражеского БпЛА сбросил боеприпасы типа ВОГ (2 взрыва).
На территорию Есманьской громады россияне сбросили 3 мины.
Хотинскую громаду россияне атаковали из минометов (12 взрывов).
Середино-Будская громада подверглась вражеской атаке FPV-дрона (1 взрыв).
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gr1959
показать весь комментарий16.06.2024 10:48 Ответить Мне нравится 0
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