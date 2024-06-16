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Ночью и утром армия РФ 8 раз обстреляла Сумщину, зафиксировано 27 взрывов

Обстріл Сумщини

Сегодня, 16 июня, ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 27 взрывов.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под ударами россиян находились Хотинская, Великописаревская, Есманьская, Середино-Будская громады. Для обстрелов оккупанты применяли минометы, БпЛА, FPV-дроны.

По Великописаревской громаде враг бил из минометов (9 взрывов) и с вражеского БпЛА сбросил боеприпасы типа ВОГ (2 взрыва).

Также читайте: В течение дня россияне обстреляли 7 громад Сумщины, зафиксировано 25 взрывов

На территорию Есманьской громады россияне сбросили 3 мины.

Хотинскую громаду россияне атаковали из минометов (12 взрывов).

Середино-Будская громада подверглась вражеской атаке FPV-дрона (1 взрыв).

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обстрел (27379) Сумская область (3172)


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Есмань обстрілюють вже два роки. Я все розумію. Але ... Вже всім відомо звідки й хто це робить. Ну, можна у відпустку відправити пару артилеристів на тиждень. До Есмані з мінометом. Накрити орків, й гайда знову до своєї частини. ЦЕ БУВ БИ ВИБУХОВИЙ ЕФЕКТ для кацапів. І на пару місяців вони б сиділи тихо як миші.
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16.06.2024 10:48 Ответить
 
 