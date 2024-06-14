Из-за вражеских обстрелов из Белополья эвакуировали 23 человека, в частности, 6 детей. ФОТО

Эвакуация жителей приграничного Белополья, что на Сумщине, продолжается. В пятницу, 14 июня, правоохранители помогли эвакуировать 23 жителям населенного пункта, из них 6 детей.

Об этом сообщила полиция Сумской области в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В полиции отметили, что российские захватчики ежедневно обстреливают приграничье Сумщины из различного вооружения.

"Чтобы обезопасить собственную жизнь и жизнь своих детей, мирные жители вынуждены переезжать в более безопасные места области. Сегодня полицейские помогли эвакуироваться из Белополья 23-м людям, из них 6 детей", - рассказали в полиции области.

Правоохранители также призвали жителей населенных пунктов, которые находятся под ежедневными обстрелами, выезжать в более безопасные места.

Напомним, что в Сумской области жителям 10-километровой зоны возле границы с Россией рекомендуют эвакуироваться. Рекомендация начала действовать с середины мая.

Смотрите также: На Сумщине 53-я ОМБр получила дроны, средства РЭБ и партию техники. ФОТО