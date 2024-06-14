На Сумщине 53-я ОМБр получила дроны, средства РЭБ и партию техники. ФОТО

Петр Порошенко во время поездки в Сумскую область недалеко от украинско-российской границы передал подразделениям 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ большую партию техники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В частности, военные получили 150 FPV-дронов "Мольфар 8", 200 боевых частей к FPV-дронам, квадрокоптеры DJI Mavic PRO FMC и DJI Mavic 3Т, 2 комплекса купольного РЭБ "Шатро" STR50-1М, 20 детекторов российских дронов "Ванільний цукорок", а также экскаватор, 2 грузовика DAF YA и 3 пикапа.





"Передали очень много важных вещей. Учитывая то, что в бригаде организовывается батальон беспилотных систем. Сегодня передали FPV-дроны, "Мавики", в том числе ночные, и купольные системы РЭБ, очень важные для защиты как пехоты, так и экипажей FPV-дронов, и техники, и непосредственно тех, кто обслуживает и работает на этой технике", - рассказал депутат Киевсовета от "ЕС", командир роты ударных беспилотников Александр Погребиский.

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Порошенко объяснил: на Сумщине нельзя допустить повторения Харьковского сценария, когда россияне начали наступление на неподготовленные позиции. "Поэтому инженерные бригады Сумской области уже получили от нас целый комплекс пилорам, бензопил, экскаваторов, тракторов, погрузчиков и всего для того, чтобы строить", - отметил лидер "ЕС".

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