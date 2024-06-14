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Новости Фото Война
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На Сумщине 53-я ОМБр получила дроны, средства РЭБ и партию техники. ФОТО

Петр Порошенко во время поездки в Сумскую область недалеко от украинско-российской границы передал подразделениям 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ большую партию техники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко передав 53 бригаді ЗСУ дрони та техніку

В частности, военные получили 150 FPV-дронов "Мольфар 8", 200 боевых частей к FPV-дронам, квадрокоптеры DJI Mavic PRO FMC и DJI Mavic 3Т, 2 комплекса купольного РЭБ "Шатро" STR50-1М, 20 детекторов российских дронов "Ванільний цукорок", а также экскаватор, 2 грузовика DAF YA и 3 пикапа.

Порошенко передав дрони та РЕБ у 53 бригаду
Порошенко передав дрони та РЕБ у 53 бригаду

"Передали очень много важных вещей. Учитывая то, что в бригаде организовывается батальон беспилотных систем. Сегодня передали FPV-дроны, "Мавики", в том числе ночные, и купольные системы РЭБ, очень важные для защиты как пехоты, так и экипажей FPV-дронов, и техники, и непосредственно тех, кто обслуживает и работает на этой технике", - рассказал депутат Киевсовета от "ЕС", командир роты ударных беспилотников Александр Погребиский.

Смотрите также: Окопный РЭБ "ШАТРО 50-1М", 800 FPV-дронов и технику передадут защитникам Харьковщины и Донетчины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Порошенко передав 53 бригаді ЗСУ техніку

Порошенко объяснил: на Сумщине нельзя допустить повторения Харьковского сценария, когда россияне начали наступление на неподготовленные позиции. "Поэтому инженерные бригады Сумской области уже получили от нас целый комплекс пилорам, бензопил, экскаваторов, тракторов, погрузчиков и всего для того, чтобы строить", - отметил лидер "ЕС".

Смотрите также: До конца года законтрактованы экскаваторы украинского производства для фронта. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Порошенко Петр (19606) Сумская область (3164) 53 отдельная механизированная бригада (119)


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Топ комментарии
+32
Порошенко і є справжнім президентом Україна,а не якесь занюхане бородате чмо
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14.06.2024 19:47
+29
Як щось передав чи зробив - то Порох

Як десь щось вкрали чи розвалили - Зелень.

При цьому в свідомості мас зе "герой боневтік"

А Порох - барига "збагатився в 80 разів".

*****, як це працює?
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14.06.2024 20:01
+27
Авжеж, знову ''Порох''! Від зеленої бидлоти такого не діждешся.
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14.06.2024 19:52
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Порошенко і є справжнім президентом Україна,а не якесь занюхане бородате чмо
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14.06.2024 19:47 Ответить
Навіщо інформувати ворога, яке озброєння получае та чи друга частина ЗСУ?!

Щоб він мав змогу підготуватися?

Розумію що політичні діячи та «влада» хочуть піару. Але це можно робити не давая конкретики- що, де, коли…
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14.06.2024 21:53 Ответить
То лі дєло приїхати на Яворівський полігон доверху забитий новобранцями, та вивалити це в телевізійний ефір.
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14.06.2024 22:02 Ответить
П'ять років був президентом. Не давав конкретики, що де коли, куди скільки. І який результат? "Вдячний" бидлячий нарід назвав баригою і мародером. Нє, тепер треба кожен раз носом тикати, щоб фіг можна було спростувати надання допомоги.
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14.06.2024 22:03 Ответить
Авжеж, знову ''Порох''! Від зеленої бидлоти такого не діждешся.
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14.06.2024 19:52 Ответить
Нє Порошенка треба негайно ізолювати від ЗСУ бо всі труди зермаків підуть "коту під хвіст".
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14.06.2024 19:54 Ответить
Як щось передав чи зробив - то Порох

Як десь щось вкрали чи розвалили - Зелень.

При цьому в свідомості мас зе "герой боневтік"

А Порох - барига "збагатився в 80 разів".

*****, як це працює?
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14.06.2024 20:01 Ответить
Дебіли не можуть зрозуміти, що вони дебіли. Бо вони дебіли.
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14.06.2024 20:22 Ответить
Порошенко Петро , Людина з Великої Літери ❤
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14.06.2024 20:15 Ответить
Це вже стає звичним, як тільки бачу такий заголовок, то одразу розумію, про кого йде мова.
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14.06.2024 20:21 Ответить
І хто ж там такий сивочолий на фото? А, знову барига - та шо ж такоє?
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14.06.2024 20:35 Ответить
ПОРОХ МОЛОДЕЦ ! ОН ПРОШЕЛ ОГНИ И ВОДЫ И МЕДНЫЕ ТРУБЫ И ГЛАВНОЕ НЕ СКУРВИЛСЯ ВСЁ ИСПЫТАЛ НА СЕБЕ . СЕЙЧАС ОН БЫЛ БЫ ******** ПОДХОДЯЩИМ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ . ТАК ДЕРЖАТЬ ПОРОХ !
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14.06.2024 21:01 Ответить
Питання на засипку . За своєї каденції скільки вкрав і в кого Порошенко ?
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14.06.2024 21:11 Ответить
Ні, ні. Ні один олігарх України ніколи, нічого не вкрав. Усе було зароблено непідсильним властниківтрудом…
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14.06.2024 21:57 Ответить
Його, минулого, змінити на його, *********... Щось би пішло не так...
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14.06.2024 21:25 Ответить
Він завжди був державником і завжди робив те саме, просто ви цього не бачили
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15.06.2024 01:51 Ответить
 
 